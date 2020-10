VIDEO Orban, la Paris: "Am semnat o noua foaie de parcurs privind Parteneriatul strategic cu Franta, cu o structura actualizata, ambitioasa"

Orban se afla intr-o vizita oficiala in Franta."Este o vizita extrem de importanta intr-un an simbolic in care aniversam 140 de ani de relatii diplomatice. Tarile noastre sunt legate printr-un Parteneriat strategic, iar dorinta comuna este de a da un caracter si mai strategic acestui parteneriat, de aceea am semnat o noua foaie de parcurs cu o structura actualizata, ambitioasa, care are ca scop sa stranga si mai mult relatiile dintre Franta si Romania, atat in plan bilateral, cat si la nivel european si international", a spus Ludovic Orban, dupa intalnirea avuta cu premierul francez Jean Castex si ceremonia de semnare a mai multor documente bilaterale.El a punctat, in context, ca prezenta economica a partii franceze in Romania este una importanta."Investitiile franceze genereaza multe locuri de munca si, inaintea pandemiei, schimburile economice dintre tarile noastre au atins aproape 10 miliarde de euro pe an. Ne dorim ca aceasta cooperare sa creasca, sa se diversifice, sa fie aprofundata, sa genereze efecte si mai benefice", a precizat Orban.Premierul roman a aratat ca a semnat impreuna cu omologul sau si o Declaratie de intentie privind colaborarea in domeniul nuclear civil, care se doreste dezvoltat in Romania "cu parteneri de incredere"."Practic, in toate domeniile pot exista cooperari intre intreprinderi din Franta si din Romania", a spus Orban.Seful Executivului de la Bucuresti a mentionat ca potentiale domenii de colaborare transporturile, energia, securitatea cibernetica, telecomunicatiile."Am decis, totodata, sa intensificam dialogul bilateral in domeniul securitatii si al apararii. Astfel, ne-am angajat reciproc sa continuam consultarile de substanta, periodice, la nivelul ministrilor responsabili de Afacerile Externe si Aparare in formatul 2+2", a mai afirmat Orban.Premierul s-a referit si la cooperarea cu Franta in domeniul cultural."Intre noiembrie 2018 si noiembrie 2019 am sarbatorit prietenia romano-franceza printr-un extraordinar Sezon cultural. Anul viitor ne propunem sa-l sarbatorim impreuna pe George Enescu, pentru ca se implinesc 140 de ani de la nasterea compozitorului si va avea loc cea de-a XXV-a editie a Festivalului 'George Enescu' la Bucuresti", a subliniat premierul.El a mentionat si reafirmarea angajamentului comun pentru a consolida proiectul european."Vom dialoga intens in prespectiva preluarii presedintiei Consiliului Uniunii Europene de catre Franta. (...) In acelasi context am subliniat ca este important sa punem rapid in practica mecanismele si instrumentele pentru a putea utiliza fondurile din viitorul buget european si pe cele din Planul european de relansare economica", a declarat Orban.Seful Executivului de la Bucuresti a aratat ca a transmis omologului francez "asteptarea legitima" a Romaniei privind aderarea la Spatiul Schengen."Am solicitat sprijinul pentru urgentarea unei decizii pozitive. De asemenea, un sprijin asteptam si intr-un alt dosar important pentru Romania, aderarea la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica, Romania fiind cel mai bine plasat candidat european si contam pe sprijinul partenerilor europeni si, in primul rand al Frantei, pentru ca procesul de extindere sa se finalizeze", a adaugat Orban.Premierul a precizat ca in cadrul discutiilor bilaterale i-a urat succes premierului francez in exercitarea mandatului, intr-o perioada in care "Franta, Europa si lumea intreaga trebuie sa faca fata provocarilor cauzate de pandemie"."Romania promoveaza o abordare coordonata la nivelul UE a raspunsului la aceasta criza", a completat el.Totodata, Orban a mentionat ca l-a asigurat pe omologul sau francez de toata "compasiunea si solidaritatea" partii romane dupa "asasinarea profesorului Samuel Paty de catre un terorist"."De asemenea, am transmis solidaritatea noastra fata de Franta in respectarea valorilor noastre fundamentale si importanta unui spatiu in care libertatea de expresie si constiinta sunt aparate de violente si cenzura. Atacurile la persoana indreptate catre un sef de stat, vizat in mod personal, precum cel la care a fost, recent, supus presedintele Emmanuel Macron nu sunt acceptabile din punctul nostru de vedere. Respectul reciproc intre parteneri si aliati este esential si diferente de abordare sau momente de criza trebuie depasite prin dialog constructiv si respect reciproc", a mai declarat Orban.