Orban: Peste 7.000 de firme beneficiare ale programului IMM Invest, plafon de 6 miliarde de lei

"Economia Romaniei a fost afectata, ca toarte economiile. In toata aceasta perioada am luat sistematic masuri pentru a ajuta companiile, angajatii. Am luat masuri care au urmarit sa injectam lichiditate in companii, sa protejam companiile si angajatii", a afirmat, duminica, la Romania TV, Ludovic Orban.Acesta a oferit date referitoare la IMM Invest."Am pornit deja programe economice, cum este programul IMM Invest. Am atins plafonul de 6 miliarde, peste 7.000 de firme beneficiare si deja am atins un plafon de 6 miliarde. Acest plafon va creste si noi si bancile ne-am confruntat cu un val de cereri care au trebuit procesate. Sunt banci care s-au miscat foarte bine si banci care si acum au aratat ca nu vor sa se implice in finantarea companiilor, a economiei", a mai declarat premierul.In ceea ce priveste cele 6 miliarde acordate prin IMM Invest, Premierul a explicat ca aproximativ jumatate sunt credite pentru finantarea companiilor si jumatate pentru capital de lucru.El a aratat ca, in primele cinci luni, rambursarile de TVA au fost cu peste 50% mai mari in acest an fata de aceeasi perioada a anului trecut s-au decontat concedii medicale de peste 600 de milioane pe luna, in conditiile in care media anului trecut era sub o suta de milioane."Toate lucrurile astea, intr-un fel, au injectat lichiditati in economie", a mai afirmat premierul."Pe scurt, in planul pe care il pregatim si il vom lansa in maxim 10 zile, pregatim scheme de ajutor de stat pentru garantarea creditelor pentru companiile mari, pentru a le sustine investitiile si capitalul de lucrul, regandirea schemei de ajutor de stat pentru investitiile greenfield (...), punem la punct un plan de granturi pentru IMM. Deocamdata, nu avem resurse financiare de la nivel european, ele urmeaza sa vina", a adaugat premierul.