Orban: Problemele ROMATSA nu se rezolva cu acuze nejustificate

Orban i-a acuzat pe liderii ATSR de subiectivism si a amintit ca seful Directiei Regionale Bucuresti, Florentin Ulmeanu, lucreaza de cel putin opt ani in ROMATSA si ca a avut si functii de conducere."Sa prezinti numai o parte a activitatii unui om, fara sa amintesti faptul ca domnul respectiv lucreaza de cel putin opt ani in ROMATSA, arata un subiectivism pe care nu l-am vazut pana acum la liderii de sindicat. Cand a fost nevoie de oameni seriosi, ei au stiut la cine sa apeleze atunci cand erau pe punctul de a ramane fara licenta de operare. Noi am rezolvat imediat speta cu fratii Micula, facand ceea ce trebuia sa faca statul roman si un Guvern normal la cap de opt ani de zile", a afirmat premierul.El si-a exprimat increderea in deciziile manageriale ale directorului ROMATSA, Valentin Cimpuieru, sustinand ca acesta este un specialist."Problemele ROMATSA nu se rezolva prin astfel de pare nejustificate ale liderului de sindicat, ci prin decizii manageriale extrem de serioase care, in criza care a fost provocata de criza din domeniul transportul aerian, trebuie sa ofere solutii pentru a sustine activitatea ROMATSA", a mai spus premierul Orban.Seful Guvernului a fost vineri intr-o vizita de lucru la Tulcea si a inspectat santierul de la podul peste Dunare, portul Isaccea si santierul naval din municipiul Tulcea. In timpul vizitei, Orban a fost insotit de ministrul Transporturilor, Lucian Bode