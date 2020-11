Premierul si sefii MAI sugereaza ca incendiul de la Neamt a fost cauzat de recentele lucrari de extindere a sectiei ATI a spitalului

In noaptea de sambata spre duminica, flancat de Raed Arafat , de secretarul de stat Bogdan Despescu si de seful IGSU, Dan Paul Iamandi, premierul a sustinut o declaratie de presa in fata sediului Ministerului de Interne.Generalul Iamandi a declarat ca o echipa de specialisti va investiga, imediat ce procurorii vor permite accesul, cauzele producerii incendiului. El a tinut sa precizeze ca, in paralel cu ancheta specialistilor la locul incendiului, oamenii din subordinea sa vor verifica in detaliu si autorizarea respectivelor lucrari, in cazul in care modificarile aduse acestora impuneau o re-autorizare.Cu toate astea, atat Orban cat si Arafat au evitat sa se pronunte in legatura cu cauzele incendiului. "Va rog sa nu facem supozitii acum, haideti sa asteptam rezultatele anchetei specialistilor", a spus Arafat.Totusi, premierul Orban a tinut sa puncteze chestiunea recentelor lucrari desfasurate la spitalul nemtean, toate menite sa permita extinderea capacitatii sectiei ATI in contextul cresterii abrupte a numarului de persoane infectate cu noul coronavirus , precum si posibila nevoie de a re-autoriza sistemele din punct de vedere al sigurantei la incendiu Potrivit declaratiilor oficialilor, incendiul de la Sectia ATI a Spitalului Judetean Neamt a fost raportat la 112 putin inainte de ora 19.00, iar pompierii au ajuns la interventie in cinci minute. In ciuda conditiilor dificile, focul a fost stins in aproximativ 20 de minute.Nu se cunosc deocamdata cauzele deceselor celor zece victime Singura persoana ranita grav, medicul de garda care a ajuns sa aiba arsuri importante dupa ce a scos din flacari pacientii internati intr-unul dintre saloanele afectate de incendiu, a fost adus la Bucuresti si va pleca, duminica dimineata, spre un spital militar belgian.Ceilalti pacienti internati la ATI Neamt au fost deja transferati cu ambulantele la spitalul modular de la Letcani, langa Iasi.Citeste si: VIDEO UPDATE Zece pacienti intubati, bolnavi de COVID, au murit intr-un incendiu izbucnit la Spitalul de Urgenta Piatra Neamt. Alte sapte persoane sunt in stare critica