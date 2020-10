Orban: Sistemul medical a atins capacitatea de 75% in ceea ce priveste tratarea pacientilor cu COVID-19

Premierul Ludovic Orban sustine ca nu a fost atinsa capacitatea maxima de spitalizare pentru pacientii diagnosticati cu COVID-19, el aratand ca mai exista 25% din aceasta capacitate"Am prevazut masuri de a suplimenta numarul de locuri de la ATI intr-un timp foarte scurt, exista ventilatoare, exista dotari, pe de alta parte nu poti sa pui toate sectiile de ATI ale spitalelor la dispozitia COVID", a declarat Ludovic Orban duminica seara, intr-o emisiune la B1 Tv.Acesta a precizat ca autoritatile au incercat in mod constant cresterea numarului de paturi de terapie intensiva pentru pacientii cu COVID-19, dar ca exista o alta "limita", care consta in numarul de medici si de asistenti medicali care pot ingriji pacientii."Intentionam ca gasim o solutie ca toti cei care au terminat rezidentiatul si au luat examenul la final sa intre in acest dispozitiv pentru ca avem nevoie de medici ca de aer. (...) Echipamente exista, exista peste capacitate, limita este in a asigura personal" a adaugat premierul.El a spus ca nu toti pacientii de la ATI sunt intubati, iar in acest context se ia in calcul implementarea unor "sectii intermediare" pentru pacientii care nu au nevoie de ventilare, astfel incat paturile care beneficiaza de ventilator sa poata fi alocate pacientilor care au nevoie de astfel de terapie.Prefectul Capitalei Gheorghe Cojanu a anuntat ca nu mai sunt locuri la ATI in Bucuresti, iar Spitalul Colentina devine spital COVID in integralitate, ceea ce inseamna inca 3-400 de paturi.