Orban: Toti angajatii cu atributii de control vor iesi din birou.Controalele vor fi de severitate maxima. Despre deschiderea restaurantelor

Orban a fost intrebat, vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Prefectura Tulcea, daca romanii se mai pot astepta la un nou val de relaxare si daca din 15 iulie restaurantele vor fi deschise si a raspuns: "Maine, la ora 9, avem conferinta cu toti cei implicati, inclusiv cu institutiile de control, am decretat mobilizare generala, toti angajatii care au atributii de control vor iesi din birou, vor efectua controale peste tot unde avem semnale clare ca nu se respecta regulile de protectie, controalele vor fi de severitate maxima, evident direct proportionale cu gradul de incalcare a regulilor de protectie sanitara".El a mentionat ca nu mai poate accepta ca 90% dintre romanii care respecta regulile sa fie pusi in pericol de niste oameni care nu le respecta."Nu putem sa acceptam sa fie pusi in pericol cei 85-90 % dintre romani care respecta regulile de catre niste oameni care nu respecta in mod deliberat sau poate ignorand pericolul, poate cazand in capcana propagandei nu respecta regulile. Un om care nu respecta regulile nu se pune numai pe el in pericol, ci pe ceilalti. Un om daca se imbolnaveste ii pune in pericol pe cei apropiati, familia, prietenii, colegii de birou pentru ca daca se imbolnaveste devine transmitator al bolii si o transmite catre cei mai apropiati oameni. Nu putem accepta aceasta situatie", a mai afirmat premierul.El a mai declarat ca obiectivul este limitarea raspandirii virusului."Obiectivul nostru este sa limitam raspandirea virusului, limitarea raspandirii virusului nu se poate face in conditiile practic revenirii la aproape la normal. Ce mai sunt inchise? Restaurantele din spatii inchise, unde sa-mi fie cu iertat, desi am avut discutii din cauza cresterii numarului de cazuri inca mai asteptam sa luam aceasta decizie, competitiile sportive cu spectatori, evenimentele culturale, teatrele, cinematografele in spatii inchise, concerte simfonice, opera. Astea au ramas sub restrictii pentru ca in general ele au fost incadrate ca risc epidemilogic, cu cel mai mare risc epidemiologic in zona rosie", a precizat premierul.El a mentionat ca este greu sa dai drumul la relaxare intr-un domeniu cand ne confruntam cu o crestere a numarului de cazuri."E foarte greu sa mai iei o decizie sa dai drumul la relaxare intr-un domeniu atat timp cat noi ne confruntam cu o crestere a numarului de cazuri care ne ingrijoreaza si ne determina la o actiune foarte energica pentru a asigura respectarea regulilor de catre toti actorii institutionali, atat din mediul public, cat si din mediul privat", a transmis Orban.