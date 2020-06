Premierul Orban, despre scandalul de coruptie de la Unifarm: "Daca cineva a gresit, trebuie sa plateasca"

Ziare.

"Unifarm a reusit achizitii foarte importante in momente critice, apropo de diagnosticare. Deci noi eram pe punctul de a nu avea chituri de testare, fara contractul semnat de Unifarm in Coreea de Sud pentru chiturile de testare pentru doua milioane de teste, noi ramaneam aproape efectiv pentru o lunga perioada de timp fara capacitatea de testare. (...)Daca au existat acte de coruptie si daca DNA are aceste date si cineva a gresit, trebuie sa fie pedepsit, asta este. (...) Toata lumea incearca sa creeze o legatura intre Guvern si directorul Unifarm. Deci noi l-am gasit in functie pe directorul Unifarm Adrian Ionel, mandatul lui expira in 14 iulie. Nu am luat decizia sa il schimbam pentru ca in plina pandemie sa stai sa umbli la conducerea entitatilor numai daca am fi avut informatii suficiente de clare si de precise am fi putut sa-l schimbam.Era complicat sa il schimbi din functie pentru ca se stie ca procedura de schimbare a unui Consiliu de Administratie si a unui manager, in conditiile legislatiei actuale, este destul de complicat, adica trebuie sa ii platesti toate veniturile pe care le-ar fi obtinut pana la sfarsitul mandatului. (...) Nu am avut niciun fel de informatii nici eu, nici alti colegi, despre faptul ca la Unifarm s-ar fi derulat proceduri care nu respecta legea sau ca ar fi existat suspiciuni de coruptie. Asta e primul si cel mai important lucru pe care vreau sa-l spun", a declarat Ludovid Orban, duminica seara, in cadrul unei emisiuni la Realitatea Plus.In plus, premierul a mai sustinut ca Romania a fost nepregatita pentru pandemie: "Deci Romania s-a confruntat cu pericole majore in aceasta epidemie si realitatea este ca am fost nepregatiti. Stocuri strategice, zero, din punct de vedere al medicamentelor, stocuri aproape zero, din punct de vedere al pregatirii, directiile de sanatate publica, aproape uitase lumea ca mai exista directii de sanatate publica, cu numar restrans de personal", a mai declarat Ludovic Orban in cadrul aceleiasi emisiuni.