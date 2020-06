Ordinul privind redeschiderea creselor, gradinitelor si after-school-urilor, publicat in Monitorul Oficial. Ce obligatii cuprinde documentul

Ziare.

com

Parintii care doresc sa beneficieze de serviciile acestora in perioada vacantei de vara pot depune cereri la unitatile de invatamant prescolar pe care le-au frecventat copiii. Unitatea de invatamant va asigura adoptarea masurilor necesare in vederea pregatirii deschiderii, conform prevederilor ordinului comun.Materialul necesar pentru fiecare activitate va fi asigurat individual. Jucariile care nu pot fi spalate vor fi eliminate din sala de grupa, precum si celelalte accesorii neesentiale. Activitatile in aer liber vor reprezenta o proportie cat mai mare din program. In acelasi timp, afara, pot fi mai multe grupe, cu respectarea conditiilor privind evitarea contactului strans intre copii si a jocurilor care presupun apropierea la mai putin de doi metri.La intrarea in gradinita, cresa, after-school o persoana desemnata va asigura fluidizarea sosirilor si fluxului de persoane in vederea evitarii aglomerarilor. Accesul in holul de primire trebuie limitat, iar triajul epidemiologic al copiilor se efectueaza zilnic de catre cadrul medical al unitatii/persoana desemnata.Triajul epidemiologic consta in masurarea temperaturii cu termometrul non-contact; temperatura inregistrata nu trebuie sa depaseasca 37,3 grade Celsius; in cazul in care temperatura inregistrata depaseste 37,3 grade Celsius se recomanda repetarea masurarii dupa o perioada de 2-5 minute de repaus; daca se constata mentinerea unei temperaturi peste 37,3 grade Celsius sau/si prezenta de simptome respiratorii si/sau alte semne/simptome de boli infecto-contagioase acute, copiii nu sunt primiti la program (acestia sunt lasati in grija parintilor cu recomandarea unui consult medical de specialitate).Copiii vor fi invatati si ajutati sa se spele pe maini cu apa si sapun minimum 20 de secunde."Serviciile de curatenie se vor realiza inainte de inceperea activitatii si dupa somnul copiilor, la sfarsitul programului. Curatenia generala se va face prin spalare cu apa si detergent, urmata de clatire repetata cu apa potabila. Pentru curatarea obiectelor destinate utilizarii directe de catre copii vor fi folositi agenti de curatare nedaunatori, dezinfectanti, biocide avizate. Toate suprafetele trebuie curatate - inclusiv jucarii, tobogane, tarcuri, manere, balustrade, butoane si accesorii la instalatii sanitare, toalete, clante, pervazul ferestrei, precum si mesele si scaunele din sala de grupa. Suprafetele care sunt atinse de copii vor fi atent curatate, frecvent, prin stergerea cu apa si detergent", prevede ordinul.Este interzisa folosirea echipamentelor pentru recircularea aerului. Normele de igiena se vor respecta si in timpul servirii mesei, se va renunta la servirea mesei in spatiul special amenajat pentru a evita aglomerarea si interactiunile intre copii."Se recomanda reducerea numarului de copii in grupa, astfel incat sa fie asigurata o suprafata de minim 4,5 mp/copil. Distantarea fizica se va asigura in toate incaperile din unitate (dormitoare si in salile de mese prin plasarea paturilor, sezlongurilor, respectiv a masutelor) la cel putin 2 metri distanta intre ele", mai stipuleaza ordinul.Totodata, izolatorul se va organiza pentru izolarea copilului cu febra peste 37,3 grade Celsius si/sau alta simptomatologie de boala infecto-contagioasa acuta dezvoltata in timpul sederii in unitate si nu va comunica cu restul spatiilor definite; va fi deservit de o persoana adulta numita anume si instruita pentru supraveghere.Personalul care a venit in contact cu o persoana confirmata cu SARS-CoV-2 nu se va prezenta la serviciu, iar angajatii care prezinta simptome respiratorii, febra si oricare alte semne/simptome de boli infecto-contagioase acute in timp ce sunt la serviciu vor merge acasa cat mai curand posibil si se vor adresa medicului de familie.Masca faciala va fi utilizata exclusiv la cresa, gradinita, after-school de catre tot personalul angajat si trebuie schimbata o data la 4 ore si ori de cate ori s-a umezit sau s-a deteriorat. Manusile de unica folosinta sunt obligatorii la schimbarea scutecelor si in timpul efectuarii curateniei."Copiii cu boli infecto-contagioase acute nu vor fi adusi la gradinita, cresa, after-school. Temperatura copilului se va masura de catre parinti inainte de a pleca la cresa, gradinita, after-school. Daca are simptome respiratorii sau febra (37,3 grade C sau mai mare), copilul nu merge la cresa, gradinita, after-school", mai prevede ordinul.