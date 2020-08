Ordonanta privind majorarea alocatiilor a fost publicata in Monitorul Oficial. De cand vor primi copiii mai multi bani

Copiii cu varsta cuprinsa intre 2 si 18 ani vor primi in septembrie 185 de lei, iar cei de pana la 2 ani sau cei de pana la 18 ani, daca au dizabilitati, vor primi 369 de lei, potrivit textului ordonantei.- 600 lei pentru copiii cu varsta de pana la 2 ani sau de pana la 3 ani pentru copiii cu handicap- 300 lei pentru copiii cu varsta cuprinsi intre 2 ani si 18 ani."Calendarul pe care il propun pentru a avea suportul necesar in bugetul pe anul acesta si cel pentru anii viitori ar fi urmatorul: o crestere de 20% de la 1 septembrie anul acesta, iar urmatoarele cresteri sa fie facute etapizat, de doua ori pe an, anul viitor la 1 ianuarie si 1 iulie, cu cate 20%, si la fel in 2022", a anuntat ministrul Muncii, Violeta Alexandru