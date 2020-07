Organizatia Mondiala a Sanatatii, avertisment cu privire la situatia epidemiei din Africa

Michael Ryan, seful departamentului de urgente din OMS, a declarat: "Sunt foarte ingrijorat acum pentru ca incepem sa vedem o accelerare a bolii in Africa".Potrivit raportarilor oficiale, continentul a reusit sa evite sa fie un punct fierbinte al pandemiei. Au fost inregistrate peste 725.000 de contaminari si 15.000 de decese.Dar o crestere a numarului de cazuri in Africa de Sud, cea mai afectata tara de pe continent, poate fi vazuta ca avertisment pentru ceea ce s-ar putea intampla in restul Africii. Aici au fost inregistrate mai mult de 373.000 de cazuri si 5.000 de decese asociate Covid-19."Nu este doar un semnal de alarma pentru Africa de Sud. Trebuie sa luam foarte, foarte in serios ce se intampla in Africa", a mai spus Ryan.La nivel mondial, de la descoperirea noului coronavirus la finalul anului trecut in China, au fost inregistrati peste 14,7 milioane de infectati, dintre care 8,29 de milioane au fost declarati vindecati, si mai mult de 609.000 de decese, potrivit datelor Johns Hopkins University.