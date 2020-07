Organizatia Mondiala a Sanatatii: "dovezi emergente" arata ca noul coronavirus se raspandeste prin aer

"Am discutat despre posibilitatea raspandirii pe calea aerului si prin aerosoli drept una dintre caile de transmitere a COVID-19", a declarat la o conferinta de presaMaria Van Kerkhove, expert tehnic din cadrul OMS pe durata pandemiei de COVID-19.Anterior, OMS a spus ca virusul care cauzeaza maladia respiratorie COVID-19 se transmite in primul rand prin mici picaturi de secretii expulzate din nasul si gura unei persoane infectate si care ajung apoi foarte repede pe sol.Dar, intr-o scrisoare deschisa adresata organizatiei cu sediul la Geneva, publicata luni in revista Clinical Infectious Diseases, 239 de oameni de stiinta din 32 de tari au subliniat existenta unor dovezi care ar arata ca acele particule virale ce plutesc prin aer pot sa le infecteze pe persoanele care le inhaleaza. Intrucat astfel de mici particule exhalate de persoane infectate pot sa pluteasca mai mult timp prin aer, oamenii de stiinta au cerut OMS sa isi actualizeze ghidul de recomandari.Vorbind marti la aceasta conferinta de presa organizata la Geneva, Benedetta Allegranzi, expert tehnic al OMS pentru prevenirea si controlul infectiilor, a spus ca exista dovezi emergente despre transmiterea pe calea aerului a noului coronavirus, dar ca aceasta concluzie nu este insa una definitiva."Posibilitatea transmiterii prin aer (a noului coronavirus, n.r.) in spatiile publice - in special in conditii foarte specifice, precum spatiile aglomerate, inchise, slab ventilate, care au fost deja descrise - nu poate fi exclusa", a precizat ea. "Totusi, dovezile trebuie centralizate si interpretate, iar noi vom continua sa sprijinim acest demers", a adaugat aceeasi specialista.Orice modificare din evaluarea pe care OMS o face in privinta riscului de transmitere a virusului ar putea afecta actuala recomandare de pastrare a unei distante de un metru intre oameni. Guvernele lumii, care se bazeaza pe OMS pentru a-si construi politicile de recomandari nationale, ar putea sa isi ajusteze la randul lor masurile de sanatate publica implementate pentru a limita raspandirea noului coronavirus.Maria Kerkhove a anuntat ca OMS va publica un comunicat stiintific care va prezenta toate modurile cunoscute de transmitere a SARS-CoV-2 in zilele urmatoare."Este nevoie de un pachet complet de interventii pentru a putea sa stopam transmiterea virusului. Acest pachet include, nu doar distantarea fizica, ci si folosirea mastii sanitare atunci cand aceasta este potrivita pentru anumite spatii, in special acolo unde distantarea fizica nu poate fi respectata si in special pentru angajatii din domeniul medical", a adaugat aceeasi specialista.