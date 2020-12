Organizatia Mondiala a Sanatatii se opune imunizarii obligatorii impotriva COVID-19

"Ne foloseste mai mult sa le prezentam oamenilor datele si beneficiile si sa-i lasam pe ei sa decida", a precizat Mike Ryan, directorul executiv al Programului OMS pentru urgente sanitare, in cadrul unei conferinte de presa la Geneva.Unui mic numar de grupuri cum ar fi cel al lucratorilor din domeniul sanatatii i s-ar putea cere insa vaccinarea, au recunoscut oficialii OMS.Katherine O'Brien, directoarea Departamentului de imunizare din cadrul OMS, a declarat ca simplificarea modului in care oamenii se pot vaccina este mai buna decat stabilirea regulilor.Este nevoie de "un moment si de un loc convenabil pentru oameni ca sa fie vaccinati, in locatii profesioniste, care ofera un mediu pozitiv", a declarat ea.Guvernele din mai multe tari au exclus deja ideea unor campanii obligatorii de vaccinare impotriva COVID-19.Cu toate acestea, programe obligatorii de vaccinare impotriva a cel putin unei boli exista in aproximativ jumatate dintre tarile lumii, potrivit unui studiu al Universitatii McGill din Canada.In unele tari precum Rusia, Ungaria si Slovenia, sondajele au aratat ca o mare parte a populatiei este precauta atunci cand vine vorba de vaccinarea impotriva COVID-19.CITESTE SI: O femeie in varsta de 90 de ani din Irlanda de Nord, prima persoana din lume careia i-a fost administrat vaccinul Pfizer