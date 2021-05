Organizatorii de concerte si evenimente culturale dezmint ca au fost inclusi in schema de ajutor de stat pentru sectorul HORECA

In aceasta schema de ajutor au fost adaugati, in urma votului in Parlamentul Romaniei de azi, organizatorii de expozitii, targuri si congrese - operatorii economici care activeaza sub codul CAEN 8230, se arata intr-un comunicat remis News.ro.Organizatorii de concerte si evenimente culturale activeaza sub codurile CAEN 9001, 9002, 9003, 9004, 9321, 9329 si chiar 4791 (limitat la vanzarea de bilete pentru evenimente culturale), pentru care AROCsi intreg sectorul cultural au cerut in repetate randuri ajutor."Este adevarat, aceste coduri CAEN au fost subiectul unor discutii pentru introducerea intre codurile eligibile pentru aceasta schema de ajutor pentru sectorul HORECA, insa ele, din motive necunoscute noua, nu au mai ajuns la linia de sosire. Tinem sa mentionam, inca o data, ca sectorul concertelor si evenimentelor culturale asteapta in continuare, dupa 14 luni de cand activitatea i-a fost suspendata, ajutorul promis de autoritatile romane in repetate randuri, ajutor care nu s-a concretizat desi au existat discutii si consultari cu reprezentanti ai sectorului".In comunicatul transmis de AROC se mai arata: "Ultima varianta a schemelor de ajutor pentru acest sector a disparut din discursul public pe data de 8 martie 2021, cand pe site-ul Ministerului Culturii era publicat un articol cu caracter optimist, care promitea o ultima dezbatere si introducerea schemei in PNRR (planul national pentru redresare si rezilienta, n.r.).De atunci nicio veste, nicio comunicare publica. Cerem, pe aceasta cale, din nou, Guvernului Romaniei sa vina in sprijinul sectorului cultural prin definitivarea unei scheme de ajutor dedicate acestui sector. Fiecare zi care trece fara ca autoritatile sa intervina in sprijinul sectorului sterge cu buretele efortul a mii si mii de oameni care au realizat performante importante in domeniu".AROC, structura asociativa a organizatorilor de festivaluri si concerte din Romania, este formata din cei mai reprezentativi actori de pe piata romaneasca (ARTmania - ARTmania Festival Sibiu/Blaj aLive,, 3 Smoked Olives Festival, BestMusic Live/METALHEAD, Cyclic, Comparty Events - diMANSIONS Hit Music Festival, Electric Castle , Emagic Live - Awake Festival, Expirat, Fapte - Jazz in the Park, Flow Concept, Global Records, Le Bistrot Sociale, Le Petit Festival de Bucharest, Mozaic Jazz Festival, Movement Team - Sports Festival, NEVERSEA, Nuit Sociale, Centrul Cultural Plai - Plai Festival/JazzTM, Scala Events, Smida Jazz Festival, SNRS - Sunwaves Festival, Sprint Media, Summer Well, TIFF - Asociatia Festivalul de Film Transilvania, The Institute, Showberry - Rocanotherworld/Classix Festival, The Mission/Fall in Love Festival, UNTOLD, VRTW, Wine and Street Food Festival, Why Not Us - Street Food Festival, Wise Factor - The Fresh).