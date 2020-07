Organizatorul unui concert de muzica electronica pe plaja Navodari, amendat cu peste 35.000 de lei

Potrivit unui comunicat al Politiei Judetene Constanta, pe plaja unui camping din orasul Navodari a avut loc un eveniment cultural-artistic organizat de o societate comerciala, intitulat "Dor de mare"."Anterior desfasurarii evenimentului, atat Primaria Navodari, cat si reprezentanti ai I.P.J. Constanta, G.J.M. Tomis Constanta, I.S.U. Dobrogea si D.S.P. Constanta au fost sesizati, prin solicitare scrisa, de catre societatea comerciala in cauza, prin care aducea la cunostinta ca va avea loc un concert de muzica electronica. Dupa primirea solicitarii, reprezentantului societatii i s-a pus in vedere de catre organele abilitate sa respecte normele de prevenire a raspandirii COVID-19. Astfel, acesta a asigurat ca va lua toate masurile necesare pentru a respecta normele legale in vigoare", se arata in comunicat.In noaptea de vineri spre sambata, politisti, jandarmi pompieri si reprezentanti ai organelor abilitate au facut controale la locul evenimentului, constatand ca normele legale de protectie sanitara nu sunt respectate, la eveniment participand aproximativ 300 de persoane. IPJ Constanta a precizat ca au fost constatate nereguli, in sensul ca nu erau respectate masurile sociale instituite in situatii epidemiologice, iar din acest motiv reprezentantul societatii a fost sanctionat cu 30.000 de lei. De asemenea, deoarece la evenimentul muzica era data tare reprezentantul firmei a foast amendat cu 1.500 de lei.Reprezentantii I.S.U. Dobrogea al judetului Constanta au constatat ca nu sunt asigurate in totalitate elementele incombustibile din alcatuirea scenei, iar din acest motiv, societatii comerciale i-au fost aplicate doua sanctiuni contraventionale de cate 2.500 de lei, iar pentru alte abateri la normele de prevenire a incendiilor au fost date patru avertismente, a precizat sursa citata.In continuare, politistii, jandarmii, pompierii si reprezentantii celorlalte structuri abilitate vor monitoriza desfasurarea activitatii, in vederea luarii masurilor legale care se impun in situatia nerespectarii normelor legale in vigoare.