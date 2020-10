Otravirea lui Navalnii nu poate ramane nepedepsita, avertizeaza mai multi ministri de externe din UE

Seful diplomatiei germane Heiko Maas, care este si reprezentantul presedintiei Consiliului UE, care impreuna cu omologul sau francez Jean-Yves Le Drian a propus saptamana trecuta noi restrictii contra Rusiei, a afirmat ca "acum este clar, obiectiv vorbind, ca exista o incalcare a Conventiei privind armele chimice, una care nu poate ramane fara consecinte".In lumina concluziilor Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) conform carora a fost folosit agentul neurotoxic Noviciok, ministrul de externe roman Bogdan Aurescu a afirmat ca "este timpul potrivit pentru adoptarea rapida a unor sanctiuni"."Si, asa cum poate va amintiti, chiar inainte de reuniunea Consiliului Afaceri Externe din 21 septembrie, Romania, alaturi de Polonia, de Danemarca si de statele baltice, au cerut sanctiuni, daca Rusia nu desfasoara o ancheta corecta, impartiala, transparenta si cuprinzatoare cu privire la otravire si daca Rusia nu coopereaza cu OIAC", a spus Aurescu, potrivit Ministerului Afacerilor Externe roman.Potrivit ministrului roman, numeroase state membre sprijina adoptarea unor sanctiuni contra Rusiei.La randul sau, ministrul de externe finlandez Pekka Haavisto a spus ca este "foarte important" ca in reuniunea CAE de luni sa se ajunga la un punct de vedere comun in cazul Navalnii.Aleksei Navalnii, cunoscut pentru anchetele sale anticoruptie ce vizau elita politica rusa, s-a simtit rau pe 20 august in timp ce se intorcea cu o cursa aviatica din orasul Tomsk spre Moscova si a fost internat de urgenta la Omsk, un alt oras din Siberia, inainte de a fi evacuat spre Berlin, dupa lungi dispute intre sustinatorii sai si medicii rusi.In Germania s-a ajuns la concluzia ca in cazul lui Aleksei Navalnii a fost vorba despre o otravire cu Noviciok, o substanta neurotoxica dezvoltata de fosta Uniune Sovietica in scopuri militare.Moscova a respins aceasta posibilitate, in pofida concluziilor in acest sens ale unor laboratoare din Germania, Franta si Suedia.