Pacient cu arsuri, transportat la Bruxelles cu o aeronava a Fortelor Aeriene Romane

Potrivit MApN, o aeronava C-27J Spartan a Fortelor Aeriene Romane, configurata pentru misiuni medicale, desfasoara, vineri, o misiune umanitara pe ruta Otopeni - Bruxelles - Otopeni, pentru transportul, in regim de urgenta, a unui pacient care a suferit arsuri. Echipa medicala care monitorizeaza pacientul pe timpul zborului este formata din specialisti din cadrul SMURD Bucuresti si Ministerului Apararii Nationale.Misiunea a fost aprobata de ministrul apararii nationale, Nicolae-Ionel Ciuca, in urma solicitarii Departamentului pentru Situatii de Urgenta din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.Aeronava a decolat din Baza 90 Transport Aerian, in jurul orei 10.00.