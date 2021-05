O femeie din Mures, internata la Spitalul din Tarnaveni, s-a aruncat de la etaj. Tanara avea 25 de ani

"La data de 07 mai a.c., in jurul orei 20.00, politistii din cadrul Politiei municipiului Tarnaveni au fost sesizati prin Apel 112, de catre personalul medical din cadrul unei unitati medicale din localitate, despre faptul ca o pacienta, s-ar fi aruncat de la etajul cladirii unde se afla internata. La fata locului s-a deplasat o echipa operativa din cadrul Politiei municipiului Tarnaveni, care a constatat ca cele sesizate se confirma, persoana fiind identificata ca fiind o femeie, de 25 de ani, din Targu Mures. Din nefericire, in urma leziunilor suferite, victima a decedat", a precizat IPJ Mures, intr-un comunicat de presa.Potrivit IPJ Mures, cadavrul femeii a fost transportat la Prosectura Spitalului Municipal Tarnaveni, pentru efectuarea necropsiei si stabilirii cu exactitate a cauzelor decesului."In cauza, politistii efectueaza cercetari, sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Tarnaveni, in vederea stabilirii tuturor circumstantelor in care s-a produs incidentul", a precizat IPJ Mures.