Padurea Baneasa si alte paduri din apropierea marilor orase vor fi protejate si vor deveni paduri-parc

"Vreau sa va spun ca, cel mai probabil, in sedinta de Guvern de astazi, vom intra cu primele paduri parc care vor trece din administrarea publica a statului roman in administrarea publica a UAT. Si aici vorbim de solicitari venite de peste tot, de la Suceva la Hunedoara, de la Timisoara, Padurea Vedere, la Campulung, de la Bucuresti catre administratii si evident va fi posibil peste tot. Pentru ca am avut discutii cu conducerea Romsilva sa identificam la nivel national toate acele judete unde putem sa trecem suprafete de padure din productie in paduri parc, sa le avem pentru recreere.Odata cu trecerea acestor paduri parc din administrarea publica a statului roman in administrarea publica a UAT, adminstratiile publice locale pot si trebuie, pentru cetatenii Romaniei, cu fonduri locale, guvernamentale sau mai ales fonduri europene, sa amenajeze piste de biciclete, piste de alergare, sa monteze banci, cosuri pentru gunoi sau surse de iluminat", a declarat ministrul Costel Alexe la Conferinta Regionala "Padurile Bucurestiului - Viziune si Strategie".Alaturi de alte paduri din tara, si Padurea Baneasa va deveni padure-parc. "470 de hectare din padurea publica a statului roman a trecut din padure de productie in padure parc si evident trebuie ca bucurestenii si cei din judetul Ilfov sa se bucure de ea", a adaugat ministrul Alexe.La nivelul municipiului Bucuresti si al judetului Ilfov 788 de hectare de padure sunt incadrate ca padure-parc. Cele 9 arii naturale protejate concentrate in jurul Bucurestiului sunt: Parcul Natural Vacaresti, lacul si padurea Cernica, lacul si padurea Snagov, Gradistea, Caldarusani, Dridu si zona protejata Scrovistea.