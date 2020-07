Pagina de Facebook unde sunt centralizate pietele din Romania care vand pepeni de Dabuleni veritabili. Locurile sunt actualizate zilnic

Solurile nisipoase ala Dabuleniului sunt ideale pentru lubenita, astfel ca din ele rodesc pepeni verzi gustosi de-ti lasa gura apa doar gandindu-te la ei.Grindina din 23 mai a decimat bostanariile din sudul tarii, anul acesta, in plus nici temperaturile scazute nu au ajutat, facand o gaura considerabila in buzunarele cultivatorilor locali.Cu o intarziere de doua saptamani, prima recolta a ajuns deja pe tarabele din intreaga tara, iar producatorii spera macar sa-si scoata investitia, ca de profit nu prea mai poate fi vorba -din 50 de tone cat ar fi trebuit sa scoata la hectar, abia daca au ramas cu jumatate.Daca vreti sa stiti in ce piete puteti gasi pepenii de Dabuleni, exista o pagina de Facebook , foarte utila, care va informeaza in permanenta despre asta.De acolo aflam ca pepenii de Dabuleni ajung in cam toata tara, ba chiar si mult dincolo de granitele ei, pana in Belgia, la Anderlecht In Bucuresti, ii gasiti in aproape in toate pietele (Piata Obor, Piata 16 februarie -Bucurestii Noi, Piata Gorjului, Piata Moghioros -Drumul Taberei, Piata 13 septembrie -Rahova, Piata Salajan -Balta Alba).