Palatul Cotroceni va fi iluminat de joi seara in culoarea roz

"Administratia Prezidentiala se alatura si in acest an campaniei de constientizare a importantei preventiei si depistarii precoce a cancerului la femei. Cu aceasta ocazie, in semn de solidaritate si empatie cu pacientele cu cancer de san, Palatul Cotroceni va fi iluminat in roz, culoarea - simbol a acestui eveniment , astazi, incepand cu ora 20:00", transmite Administratia Prezidentiala, intr-un comunicat de presa.In Romania, cancerul de san este cel mai frecvent tip de cancer inregistrat in randul femeilor, in procent de 80% din cazuri boala fiind depistata in faza avansata, potrivit sursei citate."In diagnosticarea si tratarea afectiunilor oncologice, cunoasterea este putere. Din acest motiv, educarea si constientizarea sunt vitale pentru prevenirea si depistarea prompta a bolii, permitand decizii de tratament precise si informate. De aceea, cresterea nivelului de alfabetizare in sanatate devine prioritara, pentru toate categoriile de varsta, prin programe educationale si de informare personalizate", conchide sursa mentionata.