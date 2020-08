UPDATE Pana majora de curent in Capitala. Metrorex: In cinci statii de metrou a fost afectat iluminatul normal. Trei pasageri au fost blocati in lift

Foto: Facebook/ Enel Romania

UPDATE 14:58: Metrorex a anuntat ca, in cinci statii de metrou de pe Magistralele 1, 3 si 4, a fost afectat iluminatul normal din cauza unei avarii a furnizorului de alimentare cu energie electrica si a intrat in functiune iluminatul de siguranta, potrivit News.ro.Circulatia trenurilor nu a fost afectata deocamdata de aceasta situatie. Insa, trei persoane au fost blocate in lift. Compania a luat masuri pentru a reduce consumul de energie, in cazul in care pana de curent va dura mai mult. Ulterior, compania a anuntat ca alimentarea cu energie a fost reluata.UPDATE 14:50: Apa Nova anunta ca mai multe statii de pompare si repompare din Sectorul 6 au ramas vineri fara energie electrica din cauza unei caderi de tensiune, potrivit Agerpres., anunta Apa Nova, prin intermediul unui comunicat.Conform companiei, in jurul orei 13:15, furnizorul de electricitate a reluat serviciul de distributie a energiei, iar sistemul de pompare si distributie a fost repornit., mentioneaza sursa citata.UPDATE 14:15: Contactati de News.ro, reprezentantii E-Distributie Muntenia au declarat ca problema tine de instalatiile operatorului de transport Reprezentantii Transelectrica nu au putut fi contactati, insa se pare ca avaria s-ar fi produs in statia de transformare Domnesti.Pana de curent s-a remediat partial, dar in unele zone inca dureaza de mai bine de o ora, iar angajatii companiei lucreaza in acest moment la remedierea situatiei.UPDATE 14:08: Mai multe persoane se plang pe pagina de Facebook Enel Romania. "Alimentam si noi capitala tarii?", comenteaza o persoana.Update 13.20: Se pare ca la Palatul Victoria a revenit curentul dupa o pauza de cateva zeci de minute.UPDATE 13:00: Mai multe persoane au semnalat probleme in zona Gara de Nord, Piata Victoriei, Drumul Taberei, Apusului, Iuliu Maniu, Calarasi si pana in Chiajna, potrivit europafm.ro.La aceasta ora in zona de vest a Bucurestiului este oprita alimentarea cu energie electrica. Furnizarea curentului electric in unele zone a fost reluata dupa aproximativ 20 de minute.Au fost probleme si la sediul Guvernului. Acolo, din cauza penei de curent, nu s-a mai putut intra.Potrivit unui comunicat transmis de e-distributie Muntenia , lucrarile au fost reduse la cele care sunt necesare pentru a asigura capacitatea retelei de a functiona si a alimenta clientii cu energie electrica in bune conditii.Zonele vizate sunt:Str Nutu Ion, Str Mihail Sebastian, Str Nicolae Dobrin , Str Locotenent Gaina, Drumul Taberei (intre Trafic Greu si Lt Gaina, orele 08:00 - 16:00)*Chiajna-, Tineretului, Rezervelor,strazile adiacente, Bloc Loc.Chiajna Rezidence 09:00 - 17:00*Glina, strada Libertatii de la Str. Helesteului pana la Str. Lacului (inclusiv) 09:30 - 17:30 (preluare clienti pe retea noua)*Voluntari- Pipera, strada Emil Racovita 09:30 - 17:30*Mogosoaia, Nichita Stanescu, Vanatorilor, Intrarea Livezilor, Salciilor si strazi adiacente 12:00 - 16:00"Regretam neplacerile resimtite de clienti in cazurile in care aceste lucrari, efectuatepentru a preveni eventuale probleme in alimentare, perturba temporar activitatileacestora. Colaboram cu autoritatile locale, dar si cu alte utilitati, pentru a minimizaimpactul", se precizeaza in comunicat.