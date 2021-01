Pandemia amana doua etape importante de Formula 1. Cand va incepe noul sezon

Cele doua curse urmeaza sa fie amanate pentru a doua parte a anului, iar circuitul italian de la Imola, revenit anul trecut in calendar din cauza pandemiei de coronavirus, si circuitul lusitan Algarve, care a gazduit in premiera o cursa in 2020, ar putea prelua cele doua date eliberate din calendarul 2021.O asemenea modificare ar permite conservarea celor 23 de curse prevazute de Formula 1 in 2021, iar sezonul ar urma sa inceapa pe 28 martie, pe circuitul Sakhir din Bahrain, cu o saptamana mai tarziu decat cursa inaugurala de la Melbourne. Anul trecut, cursa din Australia a fost anulata cu cateva ore inaintea primelor antrenamente libere, dupa multe ezitari. Anuntul ca unul dintre membrii echipei McLaren a fost testat pozitiv la coronavirus a fortat echipa britanica sa se retraga, declansand procesul care a dus in final la anularea Marelui Premiu al Australiei.Editia 2020 a Campionatului Mondial de Formula 1 a avut un calendar redus de la 22 la 17 curse programate in Europa, Rusia, Turcia si Golful Persic, fara spectatori si urmand masuri sanitare drastice in bule biosecurizate.Calendarul Formulei 1 din 2021 a fost publicat in noiembrie, dar etapa a 4-a, din 25 martie, urma sa fie confirmata si Vietnamul avea cele mai mari sanse de a debuta cu un Mare Premiu.CITESTE SI: