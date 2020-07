Pandemia le-a crescut pofta de dulce. Americanii au mancat mai multa ciocolata in ultimele 4 luni

Mars Wrigley, care vinde branduri precum M&M's si Snickers, a anuntat ca vanzarile au crescut in special online."Am observat ca vanzarile sunt foarte mari", a declarat, intr-un interviu pentru CNN Business, Anton Vincent, presedinte al Mars Wrigley pentru America de Nord. Si cand oamenii au cumparat M&M's, au cumparat pungi mai mari cu aceste produse, a precizat Vincent.Oamenii au cumparat si alte produse. Consumul de produse alimentare de tip snack food a crescut la 8% in aprilie 2020 fata de anul precendent, potrivit ultimelor date anuntate de firma de cercetare de piata NPD."Consumatorii s-au rasfatat cu dulciuri mai mult decat anul trecut", a spus Darren Seifer, analist pe alimente si bauturi la NPD.Si-au facut mai multe provizii de prajituri, inghetata si gustari sarate - aproape 37% dintre americani au declarat in aprilie ca aveau trei sau mai multe produse din aceste categorii - si de snack-uri pe care le consumau seara, a mai spus Seifer.Americanii au luat o pauza de la mentinerea sanatatii pentru a face fata stresului si angoaselor, a subliniat Seifer.