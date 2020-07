Pandemia si prostia

Ne-a lovit pandemia, recunoscuta oficial de oamenii de stiinta, organismele puternice de sanatate, toate statele lumii. Dar ea nu exista pentru toata lumea. Virusurile sunt inventii, cum sa existe ceva ce nici nu se vede cu ochiul liber? Si cum sa omoare acel ceva? Ce, are virusul o barda cu care sa dea la maruntaie? Multi habar nu au principiile fundamentale ale vietii, ca suntem facuti din ansambluri de celule care, surprinzator, nu se vad cu ochiul liber.Acolo, la nivel microscopic, se petrec marile procese care ne permit sa traim, sa muncim, sa iubim, sa facem bine celorlalti, sa ne deplasam. Acolo exista receptori intre celule si molecule, iar diversele cuplari duc la fenomene distincte. SARS-Cov2, spre exemplu, pacaleste anumiti receptori, corupe celula, ii foloseste structurile pentru a-si duce la capat scopul: multiplicarea virala. Virusul nu vrea neaparat sa faca rau, el doreste sa se inmulteasca. Ce apare rau e dat de reactia corpului care nu stie ce l-a afectat, lupta disproportionat, isi activeaza liniile imune, isi perturba multe alte sisteme.Pulmonar, spre exemplu, apar inflamatie, edem, furtuna de molecule cu rol de aparare, perturbarea lichidului surfactant care confera caracteristici aparte saculetilor alveolari, acolo unde are loc schimbul gazos (oxigenul trece din alveola in sange, dioxidul de carbon iese din sange in alveola). De aceea se si intubeaza unii pacienti in stare grava, intubare pe care nu o doresc nimanui, ca e groaznica. Nu o doresc nici prostilor care rostogolesc conspiratii, fake news, clipuri cu pozitii extreme ale unor presupusi experti.Am vazut in ultima vreme pozitii halucinante, eliberate usor prin medii diverse, mai ales televizor si Facebook . Apar vedete care spun ca totul e o mare conspiratie, ca virusul nu exista, ca masca nu trebuie purtata, sa sunt interesele unor forte oculte la mijloc, ca se doreste indepartarea romanilor de Dumnezeu, distrugerea tarii.Dati-mi voie sa va spun ca nu e nicio conspiratie, ca virusul exista, a fost scanat in intregimea genomului sau, ca masca trebuie purtata, ca nu are nimeni interes sa avem asa o situatie cumplita, ca Dumnezeu ne vrea aproape de el, numai sa nu fim prosti. Cat despre distrugerea tarii, tocmai lipsa educatiei si inflorirea prostiei face asta. Daca am avea educatie generala buna, educatie medicala, n-am mai crede si disemina toate ineptiile, n-am mai pica in capcanele unor vedetute care vor audienta prin orice mijloace.Nu, ne-am conforma specialistilor, ca suntem cu totii in asta. Daca o masina se strica si vrem sa o impingem pana la service, trebuie sa impingem toti din spate, nu haotic, din toate partile. Lipsa unei coeziuni poate fi ucigatoare. Am observat un clip video in care un individ indeamna oamenii sa dea mastile jos si sa tina inimile sus. Cand am scris ca nu e normal sa se intample una ca asta, am primit o mie de comentarii in care am fost facut in toate felurile. Ba am interese sa se vanda mastile, ba sunt un escroc, ba vreau sa ingradesc libertatile fundamentale ale oamenilor.Nu, n-am recomandat o masura logica, de bun simt, de responsabilitate, pentru binele tuturor, ci le-am stricat libertatea. Libertate pe care prostii oricum nu o inteleg, dar au acces facil la internet, anonimitate si frau liber in a-si varsa elucubratiile fara de substanta si pline-ochi de greseli gramaticale.Pandemia asta vine la pachet cu linii de distrugere - afecteaza sanatatea, nu e niciun dubiu aici; da peste cap economia, nici aici nu avem dubii; e ingrasamant pentru prostie, care-si rasfira larg radacinile. Cei buni, educati, inteligenti, respectuosi devin oaze in desertul prostiei.Cat timp la TV sunt promovate toate teoriile conspirationiste, Facebook e locul perfect pentru diseminare de ineptii, educatia e sub pamant, sa nu ne mire deloc ca suntem unde suntem. De vom iesi basma curata din asta, va fi doar chestiune de noroc. Mi-ar placea, pe viitor, sa avem si un virus care sa ne faca un singur lucru: sa declansez o pofta nebuna de citit. Sa vedem oamenii disperati, facand comenzi pe internet, vanand carti, citind prin parcuri, prin autobuze, prin metrou , peste tot. Dand buluc prin librarii. Renuntand la fumat pentru carti. Nu programele guvernamentale, chipurile facute sa impulsioneze cititul, vor avea succes, ci un asemenea virus. Nu m-as supara deloc daca el ar fi facut in laborator si scapat. Ar fi un gest salutar, altfel vom pieri sufocati de prostie.