Pandemia si starea de alerta: radiografia unui esec

De aproape patru luni de zile, instrumentele normative au acordat statului si agentilor sai puteri extraordinare, spre a combate pandemia. De aproape patru luni de zile, apelul la sacrificii si la responsabilitatea civica a fost evocat, de cei care ne conduc. De aproape patru luni de zile, regimul de existenta colectiv a fost supus unor transformari dramatice. De aproape patru luni de zile, frica a reprezentat, de cele mai multe ori, singurul element pe care s-a intemeiat comunicarea oficiala. De aproape patru luni de zile, evocarea sperantei in recladirea normalitatii a fost evacuata din discursul public, unul saturat de pasiunea necrofila pentru evocarea macabra a mortii si tragediei umane.Dupa doua luni de la proclamarea ei, starea de alerta apare ca imaginea unui alt esec al statului nostru. Acelasi stat, care a impus suspendarea intregii activitati, s-a dovedit a fi incapabil sa administreze, inteligent si creativ, tranzitia. Dupa doua luni de la proclamarea ei, starea de alerta este radiografia impotentei unui stat care nu are capacitatea elementara de a izola si carantina focarele de infectie: o stare de stranie paralizie pare sa se fi instalat, ca si cum singura alternativa este revenirea la rigorile inacceptabile ale starii de urgenta.Iar acest esec care se cuantifica in cifrele traducand contaminarile din spitalele si din caminele de batrani nu este un accident de parcurs, ci efectul firesc al unor practice de decenii. Absenta administratiei credibile si flexibile este consecinta nereformarii unui stat preocupat doar de parazitare si de spoliere. In atatea dintre judetele Romaniei, atribuirea clientelara de privilegii si de functii este acceptata ca parte a normalitatii cotidiene. De la fesenism, Romania de astazi a mostenit elitele pradatoare si reflexele lor de cupiditate. Starea teribila a spitatelor din Romania este oglinda in care ne putem, contempla ca natiune, la treizeci de ani de la anul 1990.Starea de alerta, asemeni celei de urgenta, nu poate ascunde si nu poate masca. Starea de alerta poate fi, cel mult, un alibi destinat sa evoce intentia de a interveni si de a ocroti. Insa nimic din ceea ce autoritatile ar putea realiza nu se intampla in aceste zile. De la indiguirea focarelor la igienizarea spatiilor sanitare si scolare, masurile elementare sunt absente: statul pare sa-si fi abandonat misiunile care ii revin, in mod natural.Nefardata si neretusata, imaginea statului roman este aceea a unui stat esuat. Luciditatea ne impune, ca natiune, datoria de a reactiona, cautand drumul care sa ne ofere posibilitatea unui viitor. Libertatea, domnia legii si demnitatea umana sunt caramizile pe care un alt stat se poate ridica, spre a ne darui, la randul sau, orizontul sperantei.