Pandemie de combinatii: 15 milioane de euro, bani publici pentru masti destinate nevoiasilor, se pierd in offshore-urile lui Topolinski

Un raport Coface obtinut de Ziare.com confirma infiintarea companiei - al carei nume este Naguma Medical Supply SRL - in 11 octombrie 2019. Firma exista, asadar, de doar sapte luni si cateva zile.Conform documentului citat, firma a fost infiintata de doua companii offshore: Drouf Holdings Limited si Benevo Holdings Limited. Ambele isi au sediul in Nicosia, Cipru.Naguma Medical Supply SRL are un capital social de aproximativ 9.500 de euro, iar obiectul principal de activitate al ei este dezvoltarea imobiliara.Fiind atat de noua, firma nu si-a declarat oficial numarul de angajati.La 1 aprilie, deci acum mai putin de trei luni, firma a fost autorizata si pentru comertul cu produse farmaceutice.O saptamana mai tarziu, in 8 aprilie, Topolinski, omul care reprezinta in Romania interesele Benevo Holdings, deci administratorul de facto al Naguma Medical Supply SRL, anunta un import masiv de masti medicale din China: 90 de milioane de bucati O luna si ceva mai tarziu, in 21 mai, Guvernul a decis, prin ordonanta de urgenta, sa cumpere si sa distribuie gratuit cate 50 de masti pentru fiecare din cei 2,3 milioane de romani cu situatie financiara precara. Totul prin Ministerul Sanatatii.Cantitatea minima estimata de Guvern la acel moment pentru achizitie era de fix 90 de milioane de masti, putand fi extinsa la cel mult 115 milioane.Procedura de achizitie aleasa de reprezentantii Ministerului Sanatatii a fost negocierea fara publicare prealabila, dupa cum reiese din anuntul Ministerului Sanatatii In 12 iunie, ministerul condus de Nelu Tataru a anulat procedura , niciunul dintre ofertanti neavand dosarul in regula.In aceeasi zi, ministerul a lansat din nou procedura de achizitie In 13 iunie, a doua zi, Michael Topolinski a anuntat pe Facebook , intr-un grup de profil, ca Naguma Medical Supply SRL are de vanzare un million de masti ffp2, lasand un numar de telefon pentru a fi contactat pe Whatsapp., a raspuns acelasi Topolinski unei doamne care i-a comentat sub postarea despre milionul de masti, intrebandu-l cu cat le vinde.Nici doua saptamani mai tarziu, Ministerul Sanatatii a anuntat ordinea ofertantilor . Castigatoare a fost compania lui Topolinski, Naguma Medical Supply SRL.Documentele procedurii de achizitie statueaza ca ofertantii vor vinde, pe rand, incepand cu primul clasat, tot ce au in stoc. Asta inseamna ca, de exemplu, daca Topolinski vine cu cantitatea maxima ceruta de achizitor, cu un pret bun si cu termen de livrare imediat, Ministerul va cumpara totul de la el, pentru ca s-a clasat primul.Deducem asta din pagina a doua a fisei de date Firma lui Topolinski va furniza insa toate mastile chirurgicale pentru MS in acest contract, adica 115 milioane.Omul de afaceri si-a cantat victoria printr-un comunicat remis presei joi, 25 iunie, iar apoi, vineri, a intarit acest fapt printr-un nou, in care scrie negru pe alb ca toate cele 115 milioane de masti dorite de Ministerul Sanatatii vor fi livrate de firma lui., a spus Topolinski.Am incercat sa aflam de la Ministerul Sanatatii detalii despre aceasta procedura. Voiam sa intelegem daca firma care pana la urma a castigat contractul, a participat inca de la prima etapa, anulata ulterior, precum si care au fost motivele anularii acesteia.Oana Grigore, purtatorul de cuvant al Ministerului de aproape 20 de ani, nu a raspuns la telefon si nici la sms-urile reporterului Ziare.com.Am incercat apoi sa aflam aceleasi lucruri de la Michael Topolinski. Am intrat in legatura cu acesta prin mesaje pe Facebook si, dupa ce i-am spus ce intrebari avem pentru el, ne-a directionat catre Ana Maria Gavrila, reprezentant al companiei de PR pe care Topolinski a ales-o pentru comunicare.Contactata de Ziare.com, Ana Maria Gavrila a precizat ca nu cunoaste detaliile care ne intereseaza si ne-a cerut timp pentru a se consulta cu Topolinski in vederea unui posibil raspuns.Pana la momentul publicarii acestui text, compania pentru care lucreaza Ana Maria Gavrila nu a revenit cu raspunsurile cerute.In conditiile negociate, 15.3 milioane de euro plus TVA, bani publici, platiti de Guvern pentru a cumpara masti pentru romanii saraci, vor ajunge in patrimoniul unor offshore-uri din Cipru, de unde nimeni nu le va mai putea controla traseul.