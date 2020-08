Papa Francisc isi va relua din 2 septembrie audientele generale in prezenta publicului, anunta Vaticanul

Audientele de miercuri, care nu au mai avut loc in public de peste sase luni din cauza pandemiei de coronavirus , se vor desfasura in curtea San Damaso a Palatului apostolic, unde vor fi instalate maximum 500 de locuri pe scaune, conform normelor de securitate sanitara, a declarat un purtator de cuvant pentru AFP.Intrarea in curte se va face fara rezervare, cu doua ore inainte de audienta, care are loc intotdeauna la ora locala 09:30 (07:30 GMT), a precizat Vaticanul.Cu toate acestea, din cauza configuratiei locului, este putin probabil ca Papa Francisc sa mearga acolo la bordul "papamobilului", asa cum facea adesea in Piata Sf. Petru.Ultima sa audienta generala de miercuri dateaza din 26 februarie. Papa argentinian, foarte dornic de contacte directe, a strans atunci mainile a zeci de credinciosi si a sarutat cativa copii, asezati in primul rand al unei multimi de 12.000 de persoane, unde au putut fi vazute mai multe persoane care purtau deja masti de protectie.San Damaso este curtea principala a Palatului apostolic, locul de primire a sefilor de stat si de guvern si a altor oficiali primiti de Suveranul Pontif. Ea este de asemenea folosita de papi pentru a se intalni uneori cu grupuri de pelerini.