Parada de 1 Decembrie din acest an ar putea fi anulata din cauza pandemiei de coronavirus: "Probabil ca Ziua Nationala va fi sarbatorita in alt mod"

"In actualul context pandemic, sunt luate in calcul toate optiunile. Inca nu s-a luat o decizie finala asupra modului in care se va sarbatori Ziua Nationala pe data de 1 Decembrie", a declarat Daniel Anghel, purtator de cuvant al Ministerului Apararii pentru B1TV "Ne gandim si daca lucrurile raman ca in momentul de fata, probabil ca Ziua Nationala va fi sarbatorita in alt mod", a mai sustinut Daniel Anghel.Recent, chiar ministrul Apararii, Nicolae Ciuca , afirma ca ziua de 1 Decembrie ar putea fi sarbatorita in conditii speciale, din cauza epidemiei de coronavirus."Probabil ca pana la 1 Decembrie lucrurile nu se vor imbunatati substantial si avem in calcul o varianta, astfel incat sa avem un scenariu de celebrare a Zilei Nationale de asemenea in conditii impuse de pandemie", a declarat ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, pe 21 octombrie.Citeste si: