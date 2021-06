Un parapantist a scapat cu viata ca prin urechile acului. A fost salvat dintre firele de energie electrica unde aterizase VIDEO

"Misiune de salvare dificila a pompierilor hunedoreni a unui parapantist prins in firele de curent din zona localitatii Brazi. Parapantistul suspendat de firele de curent la aproximativ 20 de metri inaltime, a ajuns in siguranta la sol. Echipajul de pompieri a utilizat autoscara pentru a ajunge la barbat. Acesta a fost consiliat sa decupleze sistemul care il lega de parapanta si a fost preluat in nacela autospecialei", transmite ISU Hunedoara.Barbatul nu prezinta leziuni, astfel ca nu are nevoie de ingrijiri medicale.Zona Brazi, din apropierea masivului Retezat, este o destinatie preferata de parapantisti pentru practicarea acestui sport.