Un parapantist, preluat de elicopterul SMURD dupa ce s-a agatat in firele de electricitate

"Un accident in care a fost implicat un parapantist a avut loc intre localitatile Siria si Ghioroc, in judetul Arad. Un barbat de aproximativ 50 de ani s-a agatat de firele de transport energie electrica, la sase-sapte metri de pamant. Un sofer l-a observat si a sunat la numarul de urgenta 112", a declarat, pentru News.ro, Gheorghe Plesca, purtatorul de cuvant al ISU Arad.La locul accidentului a sosit imediat elicopterul SMURD care l-a preluat pe barbat si l-a transportat de urgenta la Spitalul Judetean Arad, in stare de constienta, insa cu rani. Medicii urmeaza sa il evalueze medical si sa ii ofere tratamentul necesar.