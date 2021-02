Parcarea din Pantelimon cu 500 de locuri este aproape de final. Primaria Capitalei a anuntat cand va fi data in folosinta

Investitie de 100 de milioane de lei

bucla intoarcere tramvai;

peroane;

sala asteptare;

zona food;

zona maxi taxi;

culoar pana la viitoarea statie de metrou si pasaj pietonal care va inlocui trecerile de pietoni.

La ora transmiterii acestei stiri,, conform calculelor supervizorului proiectului.Termenul de finalizare a contractului este luna martie 2021, conditionat de conditii meteo favorabile, de o mobilizare corespunzatoare a antreprenorului si solutionarea situatiei financiare a Primariei Capitalei. PMB are conturile poprite din luna septembrie, ceea ce impiedica finantarea lucrarilor de investitii.Primaria Capitalei estimeaza ca terminalul si parcarea pot fi date in folosinta pana la sfarsitul lunii aprilie 2021, luand in considerare termenul contractual, precum si faptul ca este necesara o perioada pentru testarea noului sistem rutier si a liniei de tramvai.Costul total al terminalului Park & Ride Cora Pantelimon , inclusiv reabilitarea si reamenajarea nodului rutier Soseaua Vergului - Soseaua Pantelimon, este de maximum 100,3 milioane lei (inclusiv TVA).Costul final exact al investitiei va putea fi cunoscut dupa receptia la terminarea lucrarilor si emiterea de catre supervizorul lucrarii a certificatului final de plata, precizeaza PMB.Pana in prezent a fost decontata catre antreprenor suma de 23,7 milioane lei inclusiv TVA, ceea ce reprezinta 23,6% din valoarea maxima a obiectivului. In prezent, antreprenorul a emis facturi in valoare totala de 55,8 milioane lei cu TVA, reprezentand lucrari pana la luna octombrie 2020 inclusiv.Parcarea va avea 500 de locuri si va cuprinde:Obiectivul de investitii face parte din proiectul "Reabilitare Sistem Rutier cu Linii de Tramvai pe Sos. Pantelimon si Sos. Iancului".In august 2019, edilul Capitalei de la acea vreme, Gabriela Firea, a semnat contractul pentru constructia parcarii de tip park&ride in sectorul 2 al Bucurestiului, la intersectia intre soseaua Pantelimon si strada Vergului. Parcarea trebuia sa fie gata in 12 luni, dar lucrarile au intarziat.