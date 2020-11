Parcul Natural Vacaresti intra in administrarea Primariei Generale a Capitalei

Discutiile au atins si tema a doua obiective importante de mediu: Lacul Morii si Parcul Natural Vacaresti."Avem un acord de principiu pentru amenajarea a doua locuri importante ale Bucurestiului care apartin Ministerului, prin Apele Romane. Vorbim de Lacul Morii si de Parcul Natural Vacaresti. O sa existe un parteneriat intre Primaria Capitalei, Ministerul Mediului si Apele romane si va exista un concurs international de solutii, ceea ce specialistii reclama de ani de zile, pentru obiective majore de investitii publice sa existe mari concursuri de solutii care sa plaseze Bucurestiul pe harta globala", a anuntat primarul general Nicusor Dan.La randul sau, ministrul a spus ca a finalizat metodologia de atribuire in administrare a ariilor naturale protejate."Aceasta este in vigoare din 20 octombrie 2020 si da posibilitatea oricarei autoritati publice sa preia in administrare Delta Vacaresti. Parcul Vacaresti are tot potentialul sa devina unul dintre cele mai cautate parcuri naturale urbane din Europa. Credem ca preluarea in administrare a Deltei Vacaresti de catre Primaria Capitalei ar transfoma acest loc in ceea ce ne dorim cu totii: un reper de biodiversitate de care populatia sa se poata bucura oricand", a completat ministrul mediului.Citeste si:In cadrul intalnirii de vineri au fost luate mai multe decizii pe teme care privesc calitatea aerului in Bucuresti, administrarea si amenajarea unor obiective de mediu, dar si programele de finantare derulate de minister prin Administratia Fondului pentru Mediu."Am tinut sa fiu prezent la prima discutie serioasa intre domnul primar si echipa de conducere a Ministerului Mediului, pentru a garanta sustinerea de catre minister si de catre Guvern a tuturor proiectelor Primariei Capitalei. Pentru a asigura un mediu sanatos, pentru a reduce poluarea, pentru a lua masurile necesare ca bucurestenii sa aiba parte de un oras curat. Sigur ca am trecut in revista foarte multe teme importante, care vor fi prezentate de domnul primar si de domnul ministru al mediului. Spun doar cateva lucruri. In primul rand, lucrurile pentru Bucuresti vor fi facute intr-un parteneriat extrem de serios si de angajant intre Ministerul Mediului si Primaria Capitalei. In al doilea rand, vom identifica resurse financiare pentru a putea sustine toate proiectele si programele importante. De asemenea, vom garanta adoptarea de decizii care sa permita, cu adevarat, Primariei Capitalei sa aiba un rol decisiv in aplicarea hotarata a programelor de mediu", a declarat prim-ministrul Ludovic Orban.De asemenea, politistii locali si comisarii de mediu vor actiona impreuna pentru combaterea arderilor ilegale din jurul Capitalei.Una din discutiile intalnirii s-a concentrat pe fenomenul arderilor ilegale de deseuri care pot creste concentratiile de poluanti in aerul din Capitala. Joi, echipe ale Garzii Nationale de Mediu, alaturi de lucratori din Politia Romana si Jandarmerie, au descins la Sintesti, unul dintre focarele arderilor ilegale din jurul Capitalei."Arderile ilegale pun tot mai multa presiune pe depasirea concentratiilor de PM10 in Bucuresti. Acestea au loc, in mod special noaptea, cand locuitorii Capitalei sunt acasa, iar capacitatea de interventie a Garzii Nationale de Mediu este mai scazuta. De ieri, am declarat razboi arderilor ilegale si celor care sunt in spatele acestor actiuni care ne sufoca aerul. In paralel cu descinderile, acolo unde ne sunt semnalate astfel de fenomene, am decis astazi cu primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, ca o parte din personalul politiilor locale din Bucuresti sa fie implicata alaturi de comisarii de mediu in actiuni de patrulare si interventie rapida in astfel de cazuri, inclusiv pe timp de noapte. Aceasta decizie arata ca, in sfarsit, Ministerul Mediului are un partener real de dialog in Primaria Generala a Capitalei", a precizat ministrul Mircea Fechet.La randul sau, primarul general, Nicusor Dan, a declarat ca unul dintre obiectivele intalnirii de astazi a fost acela de a stabili cadrul pentru rezolvarea problemelor de poluare a aerului din Bucuresti."Viitoarele echipe mixte formate din politisti locali si comisari ai Garzii Nationale de Mediu vor fi organizate, de saptamana viitoare, pentru actiuni care sa stopeze acest fenomen, resimtit de populatie in aproape fiecare weekend", a spus edilul.Ministerul Mediului anunta totodata ca prelungeste termenul de depunere a dosarelor de finantare in programul destinat infrastructurii de incarcare a masinilor electrice in orasele din Romania.In cadrul intrevederii au fost discutate si programele AFM, in mod special, cele care au impact in reducerea poluarii aerului din Bucuresti, cum este programul infrastructura verde in orasele din Romania."Am decis prelungirea pana la finalul anului a termenului de depunere a dosarelor de finantare pentru programul prin care orasele din Romania pot construi retele de incarcare pentru masinile electrice, program cu un buget de 92 de milioane de lei. Pana acum au fost depuse cereri de finantare de catre 38 de municipii din tara. In total, cele 38 de orase vor construi 291 de statii de reincarcare rapida cu peste 600 de puncte de incarcare. Desi Bucurestiul avea la dispozitie un buget de 23,8 milioane de lei pentru crearea unei infrastructuri verzi in Capitala, vechea administratie a PMB nu a depus nicio cerere de finantare. Asta in conditiile in care aproximativ 40% din masinile electrice puse in circulatie prin Rabla PLUS circula in Bucuresti. Prelungirea termenului de depunere da sansa noii administratii sa demareze si ea constructia retelelor de incarcare a masinilor electrice in Bucuresti", a spus Mircea Fechet.Reteaua de monitorizare a calitatii aerului din Bucuresti va creste de la 8 puncte de masurare la 85.Ministerul Mediului a demarat cea mai mare extindere a Retelei Nationale de Monitorizare a Calitatii Aerului. Astfel, la nivel national, numarul punctelor de masurare a calitatii aerului va creste de la 148 la 208. La acestea va fi adaugata si o retea de 50 de senzori care va monitoriza aerul in Capitala."Cea mai mare parte din investitia in monitorizarea calitatii aerului va fi facuta in Bucuresti. Capitala are deja un verdict al Curtii Europene de Justitie pentru depasirile la concentratiile de PM 10, dar si o procedura de infringement pentru depasirile concentratiilor la NO2. Astfel, am decis ca numarul punctelor de masurare a poluarii din aerul Capitalei sa creasca de la 8, cate sunt in prezent, la 85. Aceasta extindere va cuprinde si o retea de 50 de senzori, Ministerul Mediului devenind prima autoritate de Mediu din Europa care va detine o astfel de retea", a mai spus Mircea Fechet, ministrul mediului, apelor si padurilor.