Parfumuri de lux contrafacute, vandute de infractori pe internet. Cum functiona reteaua sparta de DIICOT

Infractorii aduceau parfumurile contrafacute din Turcia

Stocuri intregi de parfumuri si sume mari de bani, ridicate la perchezitii

Astfel ca miercuri, politistii si procurorii DIICOT au facut 7 perchezitii domiciliare pe raza municipiului Bucuresti, municipiului Timisoara, judetul Timis si a orasului Babeni, judetul Valcea pentru a destructura reteaua.Potrivit unui comunicat DIICOT, in perioada 2013 si pana in prezent, prin intermediul grupului infractional s-au valorificat pe teritoriul national parfumuri contrafacute provenite din Turcia, in valoare de peste 4.000.000 lei (aproximativ 800.000 de euro), fiind utilizate in acest scop mai multe site-uri web de profil.Membrii gruparii lucrau deja dupa un plan bine stabilit. Si-au deschis conturi pe 3 platforme de comert online, unde postau fotografii cu produsele despre care spuneau ca sunt originale.De asemnea, "pentru a da o aparenta de legalitate si un plus de credibilitate activitatii desfasurate, a fost infiintata si o societate comerciala, avand ca obiect de activitate "comertul cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet", insa operatiunile de aprovizionare si livrare a produselor contrafacute s-a desfasurat exclusiv prin intermediul unei firme curierat, iar operatiunile de incasare a contravalorii parfumurilor contrafacute s-a realizat prin conturile unor persoane fizice interpuse", mai arata DIICOT.In urma perchezitiilor, anchetatorii au ridicat de la 3 dintre membrii gruparii infractionale cantitati importante de parfumuri purtand marci identice sau similare cu alte marci inregistrate, precum si diverse sume de bani si carduri bancare."Astfel, la inculpatul B.S.I. au fost identificate 3.948 parfumuri, la inculpatul D.I., au fost identificate 239 parfumuri, iar la inculpatul F.C.C. au fost identificate 1.242 parfumuri si 757 mostre parfum, toate acestea fiind contrafacute insa purtand o marca identica sau similara cu alte marci inregistrate pentru produse identice ori similare. De asemenea au mai fost ridicate si sumele de 2.400 de euro, 10.500 lei, o planta de cannabis, precum si holograme, etichete, coduri de bare, carduri bancare, facturi si diferite inscrisuri", a mai transmis DIICOT.Actiunea a beneficiat de sprijinul ofiterilor de politie judiciara din cadrul BCCO Craiova, BCCO Timisoara, SCCO Valcea, precum si al luptatorilor din cadrul SAS - IPJ Valcea si al jandarmilor din cadrul Gruparii Mobile "Glad Voievod" din Timisoara.Suportul de specialitate a fost asigurat de catre Directia Operatiuni Speciale.