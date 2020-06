Parlament: 23 de avize favorabile si unul negativ pentru candidatii la CNCD, dupa audierile din comisii

Ziare.

Initial, 26 de candidati s-au inscris pentru ocuparea a sase mandate complete de membru in Colegiul Director al CNCD si un rest de mandat , pana in 2023. Mandatele complete sunt de cinci ani. Ulterior, Radu Potcoava (candidat pentru un mandat complet) si Doru Frunzulica (pentru un rest de mandat) s-au retras din cursa.Printre candidatii cu avize favorabile se numara actualul presedinte al CNCD, Astalos Csaba, propus de grupurile parlamentare ale UDMR pentru un nou mandat.Pe lista cu avize favorabile se mai afla si actualii membri ai Colegiului Director al CNCD, printre care Luminita Gheorghiu, Ilie Dinca, sustinut de grupul parlamentar al minoritatilor nationale, Cristian Jura, Tatiana Sandu, Claudia Popa, sustinuta de grupurile parlamentare ale PNL Si senatorul PSD Adrian Diaconu a primit un aviz favorabil pentru un mandat complet, iar Mota Maria, sustinuta de liberali, este unicul candidat pentru restul de mandat care expira in 2023, pentru care comisiile de specialitate s-au pronuntat cu un aviz favorabil.De asemenea, de comisiile de specialitate au trecut Ionut Mavrichi, consilier patriarhal la Patriarhia Romana intre anii 2016-2019, sustinut de grupurile parlamentare ale PMP pentru un loc in Colegiul Director al CNCD, si Catalina Olteanu, propusa de grupurile USR Ceilalti candidati cu avize favorabile sunt: Marta-Iozefina Bencze, Florin Danciu (consilier parlamentar la Comisia pentru sanatate si familie de la Camera Deputatilor), Horia Grama (consilier la Cancelaria presedintelui Camerei Deputatilor), Noni-Emil Iordache (consilier in Guvern), Luminita Gabriela Pruteanu, Valentina Filofteia Serban (solista de muzica populara), Daniela Stefanescu (consilier superior in corpul de control al prim-ministrului), Dan Tanasa (fost jurnalist independent), Laurentiu Tanase (fost membru al Colegiului CNSAS , fost secretar de stat in Ministerul Culturii), Madalina Tomescu, Daniela Tontsch (membru in Consiliul General al Institutului Roman pentru Drepturile Omului), Andrei Bursuca, Lavrin-Ioan Covaci.Ioana Enache a primit aviz negativ pentru depunerea unui dosar incomplet.Plenul comun al Parlamentului va decide marti care dintre cei 23 de candidati pentru Colegiul Director al CNCD, cu avize favorabile, vor ocupa functiile vacante. Votul va fi secret, cu buletine de vot.