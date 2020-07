Parlamentul egiptean autorizeaza o eventuala interventie armata in Libia

Abdel Fattah el-Sisi a avertizat joi ca Egiptul nu va ramane impasibil in cazul unei eventuale amenintari directe la adresa sa sau a Libiei.El-Sisi, Emiratele Arabe Unite (EAU) si Rusia il sustin pe maresalul Khalifa Haftar, care detine controlul asupra estului Libiei vecine cu Egiptul. Armata nationala libiana (ANL) a lui Haftar lupta in Libia impotriva trupelor Guvernului de unitate nationala (GNA), sustinut militar de Turcia.Parlamentul egiptean a anuntat luni intr-un comunicat ca fortele egiptene urmeaza sa apere securitatea nationala pe un front occidental "strategic", fara sa prezinte detalii sau un calendar si fara sa evoce explicit Libia sau Turcia.Televiziunea publica egipteana a difuzat ulterior burtiere cu mesajul "Egiptul si Libia, un popor, un destin".Abdel Fattah el-Sisi a discutat luni, cu putin inainte de votul in Parlament, cu omologul sau american Donald Trump Locatarul Casei Albe a discutat la telefon despre Libia cu presedintele francez Emmanuel Macron . Seful statului francez a anuntat pe Twitter ca a purtat "o mare discutie pe tema Libiei cu prietenul" sau Donald Trump.Pe de alta parte, Franta, Germania si Italia au cerut oprirea confruntarilor armate in Libia, iar tarilor straine care iisustin pe beligeranti sa nu le mai furnizeze armament."Impartatim ingrijorari grave cu privire la intensificarea tensiunilor militare in aceasta tara si la riscul sporit al unei escaladari regionale", au scris sambata Macron, cancelarul german Angela Merkel si premierul italian Giuseppe Conte dupa ce s-au reunit la Bruxelles in Consiliul European "Cerem tuturor partilor libiene si sustinatorilor lor straini sa inceteze imediat luptele si sa puna capat escaladarii militare in curs in tara", afirma ei.Cei trei ii indeamna de asemenea pe sustinatorii beligerantilor sa respecte depin un embargo ONU impus armamentului in LibiaFranta, Germania, si Italia sunt pregatite sa recurga la sanctuni in cazul in care incalcarea acestui embargo continua, subliniaza ele in acest comunicat.