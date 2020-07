Parlamentul European cere egalitate intre SUA si Romania privind regimul vizelor

Proiectul de rezolutie, adoptat cu 37 de voturi pentru, 21 impotriva si sase abtineri, cere executivului UE sa prezinte un act delegat care sa suspende pentru 12 luni scutirea de vize a cetatenilor americani, dupa cum prevede asa-numitul mecanism de reciprocitate, anunta LIBE intr-un comunicat de presa.Bulgaria, Cipru, Croatia si Romania sunt cele patru state UE ai caror cetateni au nevoie de viza pentru a intra pe teritoriul SUA, ceilalti cetateni UE fiind exceptati de la aceasta cerinta pentru sejururile de scurta durata (pana la 90 de zile in orice perioada de 180 de zile), la fel cum se intampla si cu cetatenii americani atunci cand viziteaza Uniunea Europeana.Potrivit legislatiei comunitare, daca o tara terta nu ridica obligativitatea vizelor in termen de 24 de luni de la notificarea oficiala a unei situatii de non-reciprocitate, Comisia Europeana trebuie sa adopte un act delegat prin care se suspenda scutirea de vize pentru cetatenii tarii respective timp de 12 luni. Atat Parlamentul European, cat si Consiliul pot formula obiectii cu privire la un astfel de act delegat.Situatia de non-reciprocitate care afecteaza Bulgaria, Cipru, Croatia, si Romania a fost notificata in mod oficial la 12 aprilie 2014 (la acea vreme, pe lista se afla si Polonia, insa cetatenii polonezi au primit scutire de viza incepand de anul trecut), asa incat termenul limita pana la care Comisia trebuie sa actioneze a expirat la 12 aprilie 2016.Printr-o rezolutie adoptata in plen in martie 2017, Parlamentul a cerut deja Comisiei sa se conformeze reglementarilor.Eurodeputatii din LIBE subliniaza ca 'problema in cauza este (...) una de solidaritate intre statele membre ale UE', dar si 'una institutionala, in care Parlamentul si Consiliul sunt in prezent privati de prerogativa lor' a unei implicari adecvate in aplicarea mecanismului de reciprocitate.Proiectul de rezolutie mai arata ca reintroducerea obligativitatii vizelor pentru cetatenii americani va deveni efectiva doar in cazul in care Parlamentul sau Consiliul nu vor formula obiectii la actul delegat (Articolul 290 (2) din Tratat).Rezolutia non-legislativa votata de Comisia LIBE va fi supusa votului intr-una dintre sesiunile plenare viitoare.