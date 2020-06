Parlamentul European condamna ideea suprematiei rasei albe

Ziare.

com

Rasismul si discriminarea nu isi au locul in societatile noastre, sunt de parere deputatii europeni, solicitand UE sa adopte o pozitie ferma si hotarata impotriva rasismului, a violentei si a injustitiei, se arata intr-un comunicat remis News.ro.Intr-o rezolutie adoptata de vineri cu 493 voturi "pentru", 104 "impotriva" si 67 abtineri, Parlamentul "condamna cu fermitate decesul ingrozitor al lui George Floyd" in SUA, precum si omorurile similare peste tot in lume. Deputatii solicita autoritatilor SUA sa intreprinda masuri hotarate pentru a elimina rasismul structural si inegalitatile, condamna actiunile de reprimare intreprinse de politie impotriva protestelor pasnice si a jurnalistilor, precum si amenintarea presedintelui american de a recurge la fortele armate si retorica sa provocatoare.PE sprijina recentele proteste masive din intreaga lume impotriva rasismului si a discriminarii si condamna "ideea suprematiei rasei albe sub toate formele ei". Deputatii denunta "actele de jaf , incendiere, vandalism si distrugere a proprietatilor publice si private cauzate de anumiti demonstranti violenti", solicitand in acelasi timp ca "utilizarea disproportionala a fortei si tendintele rasiste ale organelor de aplicare a legii" sa fie denuntata de fiecare data oricand si oriunde ar aparea.Utilizarea fortei de catre autoritatile de aplicare a legii ar trebui "sa respecte intotdeauna legea, in mod proportional, doar daca este necesar si in ultima instanta ", subliniaza deputatii, insistand asupra faptului ca "utilizarea excesiva a fortei impotriva multimilor contravine principiului proportionalitatii". PE subliniaza, de asemenea, necesitatea sanctionarii cazurilor de brutalitate si de abuz din partea politiei, precum si "dreptul cetatenilor de a inregistra scene de violenta comisa de politie si care pot fi utilizate ca dovezi".Eradicarea prejudecatilor rasiale si etnice, cresterea diversitatii in cadrul fortelor de politieTextul solicita UE si statelor sale membre sa puna capat discriminarii si utilizarii prejudecatilor rasiale si etnice, sub orice forma, in procedurile de aplicare a legii penale, in masurile de combatere a terorismului si in masurile de control al imigratiei. Noile tehnologii din domeniu trebuie sa fie concepute si utilizate astfel incat sa nu creeze un risc de discriminare a minoritatilor rasiale si etnice.Politia si autoritatile de aplicare a legii trebuie sa aiba "un raport exemplar in materie de combatere a rasismului si de combatere a discriminarii" si ar trebui sa consolideze formarea in acest sens, afirma eurodeputatii, solicitand de asemenea cresterea diversitatii in cadrul fortelor de politie.Fortele de politie si de aplicare a legii trebuie sa dea dovada de o "reputatie exemplara" in ceea ce priveste combaterea rasismului si a discriminarii, si sa imbunatateasca formarea angajatilor in acest sens, adauga eurodeputatii.Crime impotriva umanitatii comise impotriva persoanelor de culoare in trecutPotrivit Parlamentului, institutiile UE si statele membre ar trebui sa recunoasca in mod oficial injustitiile din trecut si crimele impotriva umanitatii comise impotriva persoanelor de origine africana, a persoanelor de culoare si a romilor. De asemenea, deputatii declara comertul cu sclavi o crima impotriva umanitatii.Combaterea discriminarii indiferent de motive trebuie sa fie o prioritate a UE, si prin urmare, eurodeputatii solicita Consiliului "sa deblocheze imediat si sa finalizeze negocierile cu privire la directiva transversala privind combaterea discriminarii", care este blocata din momentul in care Comisia a venit cu propunerea respectiva in 2008.Libertatea de exprimare nu protejeaza rasismul si xenofobiaRezolutia subliniaza ca exprimarea cu tenta rasista si xenofoba nu intra in spectrul libertatii de exprimare.Eurodeputatii regreta faptul ca forte politice extremiste si xenofobe din intreaga lume recurg la "denaturarea faptelor istorice si a datelor statistice si stiintifice si utilizeaza un simbolism si o retorica ce amintesc de anumite aspecte ale propagandei totalitare, printre care rasismul, antisemitismul si ura fata de minoritati".