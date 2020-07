Parlamentarii europeni nu vor sa voteze bugetul multianual al UE in forma aprobata de liderii europeni: Nu este stabilita clar conditonarea fondurilor UE de statul de drept

Legislativul european va trebui sa valideze in lunile urmatoare prin vot bugetul multianual al UE pentru perioada 2021-2027, convenit de liderii europeni pentru un total de 1.074 miliarde de euro, precum si crearea unui fond de redresare de 750 de miliarde de euro, impartit in 390 de miliarde granturi si 360 de miliarde imprumuturi care vor putea fi accesate de statele membre cu conditia realizarii unor reforme.Fondul de redresare va fi creat prin emiterea de datorie comuna de catre statele UE, banii urmand sa fie atrasi de Comisia Europeana de pe pietele financiare si rambursati pe termen lung prin instituirea de noi taxe la nivelul UE, mai ales taxe de mediu, cum ar fi de exemplu o taxa asupra plasticului nereciclabil.Dar in timp ce majoritatea liderilor europeni au calificat acest pachet drept "istoric", europarlamentarii din mai multe grupuri politice au exprimat critici, inainte ca Parlamentul European sa voteze o rezolutie pe acest subiect."Deocamdata nu suntem dispusi sa inghitim pilula amara la care va referiti", a spus presedintele grupului popularilor europeni (PPE), Manfred Weber , facand aluzie la o expresie folosita mai devreme de presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen , cand a vorbit despre diminuare bugetului fata de propunerea sa de 1.100 de miliarde de euro.Weber a criticat in special reducerea sumelor alocate sanatatii in viitorul buget al UE pe termen lung, lucru "incredibil" in vreme de pandemie. "Consideram ca MFF (bugetul UE pe termen lung) nu da raspunsuri potrivite pentru provocarile urmatorilor sapte ani. Acesta trebuie sa fie mai orientat catre viitor", a estimat el.Weber, la fel ca si alti lideri ai grupurilor politice din Parlamentul European, considera ca este nevoie de mai multe fonduri de asemenea pentru cercetare si dezvoltare, aparare, proiecte pan-europene, cum ar fi o retea 5G transnationala, precum si pentru cresterea ajutorului pentru dezvoltare destinat tarilor africane si din vecinatatea UE.Liderul europarlamentarilor PPE a insistat si asupra stabilirii unei definitii clare in privinta conditionarii accesarii fondurilor europene de situatia statului de drept. Liderii europeni au mentionat o astfel de legatura in declaratia finala a summitului incheiat marti, dar in termeni vagi si interpretabili. Astfel, in timp ce presedintele francez Emmanuel Macron sustine ca in viitorul buget accesarea fondurilor europene va fi conditionata de situatia statului de drept, premierul ungar Viktor Orban afirma contrariul.Prefigurand o viitoare lupta institutionala, Parlamentul European "contesta" acordul asupra bugetului "in forma sa actuala", potrivit proiectului de rezolutie sustinut de majoritatea grupurilor politice.Prin urmare, legislativul european "nu va consimti asupra unui fapt implinit si este pregatit sa refuze sa-si dea aprobarea (...) pana cand va fi gasit un acord satisfacator", se mai arata in textul ce va fi votat joi.