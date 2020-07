Parlamentul European, ingrijorat de "numarul mare" de copii din cupluri binationale rapiti de catre parintele lor japonez

In cadrul unei rezolutii adoptate cu 686 de voturi pentru, unul impotriva si opt abtineri, eurodeputatii au manifestat ingrijorare fata de ''numarul mare'' de cazuri de rapiri parentale in Japonia, potrivit unui comunicat al Parlamentului European.Parintii care sunt cetateni ai UE, divortati sau despartiti de soti japonezi, se lupta uneori de ani buni pentru a incerca sa-si vada sau sa-si recupereze copiii cu care mama lor japoneza (sau uneori tatal) a parasit caminul. Codul familiei japoneze nu recunoaste autoritatea parentala partajata.Parlamentul regreta ''faptul ca unul dintre partenerii strategici ai UE nu pare sa respecte regulile internationale in materie de rapire de copii'', se arata in comunicat.Deputatii europeni ''cer autoritatilor japoneze sa aplice deciziile instantelor nationale si straine cu privire la revenirea copilului si la drepturile de acces si vizita dupa incheierea relatiei parintilor pentru a alinia legislatia nationala la angajamentele si obligatiile internationale''.De asemenea, ei cer autoritatilor japoneze ''sa introduca modificari in sistemul juridic care sa permita custodia comuna''.Eurodeputatii reamintesc ca liderii francez Emmanuel Macron , italian Giuseppe Conte si cancelarul german Angela Merkel au discutat acest subiect cu premierul japonez Shinzo Abe si ca o plangere a fost depusa in acest sens in august 2019 la Consiliul ONU pentru Drepturile Omului de catre parinti ai caror copii au fost rapiti in Japonia.