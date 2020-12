Parlamentul ungar adopta un pachet de legi impotriva minoritatilor sexuale

"Mama este o femeie, tatal este un barbat", decreteaza un amendament la Legea fundamentala, adoptat de deputatii majoritatii, porivit site-ului Adunarii.Acest text defineste sexul ca fiind exclusiv cel de la nastere si pecizeaza ca "educatia este asigurata conform valorilor fondate pe identitatea constitutionala si cultura crettina" a tarii.Guvernul justifica acest amendament prin necesitatea de a "apara copilul de posibile interferente ideologice sau biologice" ale lunii occidentale moderne.Parlamentul a adoptat, de asemenea, o lege care autorizeaza numai cuplurile casatorite sa adopte copii - ceea ce exclude in practica cuplurile de acelasi sex, care nu au dreptul sa se casatoreasca in Ungaria.Derogari pot fi acordate, in cazuri exceptionale.Din mai este interzisa, din punct de vedere legal, inscrierea schimbarii sexului a starea civila in aceasta tara din Europa Centrala, membra a Uniunii Europene si NATO, al carei premier, Viktor Orban , aflat la putere de zece ani neintrerupt, promoveaza "iliberalismul".In aceasta adevarata cruciada in apararea "valorilor crestine" traditionale, Viktor Orban a fost slabit recent de scandalul Jozsef Szajer.Jozsef Szajer, un apropiat al lui Orban, un eurodeputat, a fost surprins la sfarsitul lui noiembrie la o petrecere libertina gay, care a condus la un val de proteste din partea opozitiei si presei independente fata de ipocrizia puterii lui Orban.Diverse organizatii internationale - ONU, Consiliul Europei (CoE), OSCE, UE - il acuza cu regularitate pe seful Guvernului de la Budapesta de faptul ca joaca in picioare valorile europene.Ungaria a fost condamnata de catre justitia europeana cu privire la nerespectarea angajamentelor pe care si le-a asumat si cu privire la primatul dreptului comunitar fata de legislatia ungara.In acest context tensionat, Viktor Orban si-a anuntat saptamana trecuta intentia de a formula un recurs impotriva implementarii unui nou mecanism care leaga plata fondurilor europene de respctarea statului de drept.CITESTE SI: