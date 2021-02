Partia Carp nu poate fi deschisa. Instalatiile de altitudine din Sinaia au fost oprite din cauza vantului

Potrivit datelor postate pe pagina de Facebook a Gondolei Sinaia, la Cota 2000 vantul bate in rafale de 70 km/h, avand tendinta de crestere in intensitate, astfel ca autoritatile au luat decizia de a nu porni Gondola Carp si Telescaunul Soarelui.In aceste conditii, partia Carp, una dintre cele mai dificile partii omologate din Romania , care este deservita de Gondola Carp si a carei deschidere oficiala era programata duminica, nu poate fi folosita."Carp este una dintre cele mai dificile si abrupte partii omologate din tara noastra. Si cu siguranta, una dintre cele mai frumoase. Pentru prima data in istoria orasului Sinaia am amenajat-o integral si o deschidem, oficial, maine. Amenajarea Carpului a fost o provocare care a inceput in urma cu mai mult timp. Am achizitionat un utilaj care sa poata face fata inclinatiei. Chiar si asa, s-a muncit in conditii foarte dificile, dar rezultatul este fenomenal!", a declarat, sambata, primarul statiunii Sinaia, Vlad Oprea Partia Carp are o lungime de 1.382 de metri si pleaca de la o altitudine de 2.056 de metri.Partia Noua, deservita Gondola Sinaia, este inchisa din cauza stratului insuficient de zapada