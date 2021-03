Continua santierul de la pasajul Berceni din Capitala: lucrarile la rampa spre Popesti Leordeni au fost finalizate. Traficul va fi deviat in curand

Pasajele de pe centura Capitalei

Secretarul de stat in Ministerul Transporturilor, Irinel Scriosteanu, anunta un ritm bun de lucru la pasajul de la Berceni."A inceput realizarea canalului colector pentru canalizarea pluviala spre Berceni. Colectorul va avea diametrul de 1 m. Materialul din care este realizat tubul colector este unul recunoscut pentru calitatile sale. Este vorba despre pafsin, un material compozit, poliester armat cu fibra de sticla si insertie de nisip", explica Scriosteanu.In plus, a inceput demolarea ultimei cladiri de pe amplasamentul lucrarii , fiind vorba despre vechea moara din zona REMAT.In aceasta saptamana, Guvernul Romaniei a aprobat ultima expropriere necesara realizarii acestei lucrari, cateva suprafete de teren de pe raza sectorului 4."Am solicitat constructorului o semnalizare mai buna in santier, in conditiile in care, in curand, traficul va fi deviat", a adaugat Scriosteanu.Cinci pasaje sunt in lucru pe Centura Capitalei: Mogosoaia, Berceni, Cernica, Domnesti si Popesti-Leordeni (Oltenitei). Toate ar trebui finalizate in 2022. Lucrarilor la pasajul Berceni au inceput la finalul lunii iunie si ar trebui sa fie gata in noiembrie 2021. Constructia este realilzata de asocierea Trameco - Vahostav - Constructii Erbasu - Grafic Tends, pentru 30,5 milioane de euro.Obiectul principal al contractului il reprezinta proiectarea si executia lucrarilor pentru amenajarea unui nod rutier pe Centura Bucuresti - DJ401 (Berceni). Nodul va fi unul denivelat, cu amenajarea unui sens giratoriu suspendat, care va fluidiza traficul, inclusiv pe cel feroviar din zona.In ceea ce priveste desfasurarea investitei pe DJ 401, amenajarea nodului rutier este pe o lungime de aproximativ 600 de metri care se termina cu un sens giratoriu pe directia Bucuresti si aproximativ 650 de metri care se termina cu un sens giratoriu pe directia Berceni.