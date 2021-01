Patriarhia anunta masuri stricte de Boboteaza: culoare speciale de acces si masca de protectie. Apa sfintita va fi doar imbuteliata

Marti, 5 ianuarie, ajunul Bobotezei:

Miercuri, 6 ianuarie, Boboteaza:

"La sarbatoarea Botezului Domnului din 6 ianuarie 2021 credinciosii vor primi, incepand cu ora 7.00, Aghiasma Mare sfintita si imbuteliata in ziua de 5 ianuarie, iar cu Aghiasma Mare din 6 ianuarie vor fi doar binecuvantati prin stropire. Evenimentele liturgice de la Catedrala Patriarhala, prilejuite de sarbatoarea Botezului Domnului din acest an, se vor desfasura in contextul precautiilor impuse de respectarea regulilor sanitare", transmite Patriarhia.- Intre orele 12:00 - 13:00 va fi savarsita Slujba Sfintirii Mari a apei (Aghiasma Mare) in Catedrala Patriarhala pentru nevoile Catedralei. In acelasi timp, in Altarul de vara, va fi sfintita si o mare cantitate de apa, pentru a fi imbuteliata pana seara, in sticle de un litru.- Sticlele cu Aghiasma Mare, imbuteliate marti, 5 ianuarie, vor fi oferite credinciosilor prezenti la Catedrala patriarhala in ziua de miercuri, 6 ianuarie, 2021, incepand cu ora 7.00, langa Altarul de vara. Acestia vor avansa pe un culoar bine marcat, pastrand in mers distanta de 1,5 m si purtand masca de protectie.- Intre orele 07:00 - 14:00 accesul credinciosilor spre Catedrala Patriarahla se va realiza doar dinspre Piata Unirii, accesul dinspre Strada 11 iunie fiind restrictionat (pe acest traseu va fi permisa doar coborarea dinspre Catedrala);- Intre orele 09:30 - 12:00 va fi savarsita Sfanta Liturghie in interiorul Catedralei Patriarhale, respectandu-se toate normele sanitare in vigoare;- Intre orele 12:00 - 13:00 va fi savarsita din nou Slujba Sfintirii Mari a apei (Aghiasma Mare) de Preafericitul Parinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, intr-un vas unic de argint, in Pridvorul Resedintei Patriarhale, dupa care credinciosii prezenti la slujba vor fi binecuvantati prin stropire cu aceasta Aghiasma Mare din ziua de 6 ianuarie.- Pentru a se evita aglomerarea credinciosilor la distribuirea Aghiasmei Mari, nu vor mai exista vase mari cu apa ca in anii precedenti, ci credinciosii vor primi Aghiasma Mare deja imbuteliata.