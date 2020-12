Patriarhia Romana, reactie la recomandarile Comisiei Europene: "Nu pot impune nimic in sfera esentiala a religiosului"

Banescu a trimis un punct de vedere cu privire la recomandarea Comisiei Europene referitoare la slujbele de Craciun."Comisia Europeana nu decide si nu poate impune nimic in sfera esentiala a religiosului, doar poate emite recomandari(!) legate de incurajarea si intensificarea protejarii de noul coronavirus in viata sociala din perioada sarbatorilor. Aceste recomandari(!) in sine nu pot conduce discretionar la anularea sau transferarea in online a slujbelor de Craciun si nimeni onest sau ancorat in realitatea sociala profunda nu poate dori sau impune acest lucru", a scris Banescu.CE a recomandat inlocuirea liturghiilor de Craciun fata in fata cu slujbe transmise online sau la televizor, potrivit unui proiect citat de Corriere della Sera."Aceste recomandari(!) in sine nu pot conduce discretionar la anularea sau transferarea in online a slujbelor de Craciun si nimeni onest sau ancorat in realitatea sociala profunda nu poate dori sau impune acest lucru", a continuat el.Purtatorul de cuvant sustine ca Bisericile sunt constiente de situatia actuala si ca pledeaza pentru respectarea regulilor sanitare."Bisericile insele (formate din majoritatea persoanelor care compun societatea romaneasca si nu numai) sunt perfect constiente de situatia actuala extrem de dificila si implicate caritabil major in sprijinirea autoritatilor, alaturi de care au fost si vor ramane constant in combaterea pandemiei. Experienta lor sociala si discernamantul conferit de credinta imprietenita cu ratiunea, nu in divort cu ea, fac din biserici spatii comunitare in care slujbele religioase se pot desfasura in conditii de reala siguranta.Biserica, cultele religioase, pledeaza permanent pentru respectarea regulilor sanitare in legatura cu care suntem mereu asigurati ca, respectate fiind, sunt si eficiente. Cei care cu ostentatie nu le respecta, ignorandu-l astfel pe aproapele lor si sfidand eforturile uriase ale personalului medical, se compromit moral pe cont propriu si pot fi avertizati/ sanctionati legal. Responsabilitatea publica si perceperea sanatatii celuilalt ca o problema personala de natura spirituala sunt lucruri care, mai ales in actualul context, onoreaza in modul cel mai inalt. Ele trebuie asumate in mod practic de oricine are constiinta statutului sau de crestin", a adaugat purtatorul de cuvant.CITESTE SI: