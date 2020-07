Patrioti din "gura"

Teodor Baconschi este doctor in antropologie religioasa si istorie comparata a religilor, Universite Paris Sorbonne - Paris IV.

Sa ai, domne, lucrul tau! Sigur, mai luam o licenta, ceva, dar - dragi tovharrasi si preteni - sa producem totul la noi acasa, sa nu depindem de straini, sa nu mai stam cu mana intinsa. Daca traia, Pingelica ar fi reusit el cumva, din elastice si capse, sa produca in tara absolut orice, de la electrocasnice si aviatie, pana la centrale nucleare, cuptoare siderurgice sau calculatoare.Cam asta e logica de substrat a celor care ne cearta ca ne-am vandut tara (desi FSN ne-a spus sa nu). A vinde tara a insemnat a deschide economia si a ne integra in piata comuna, cu urmarea ca PIB-ul actual e de sase ori mai mare ca in 1990. Nu sunt de vina altii ca, in ciuda potentialului agricol, importam mai tot ce mancam si nu producem - cu mici exceptii - marfuri cu valoare adaugata mare. Ca avem un capital romanesc slabut si ca stam prost cu inovatia, cercetarea fundamentala si educatia - adica cu mijloacele prin care generezi elite competente si cresti productivitatea economica.M-am saturat ca de mere acre de toti patriotii din gura, care nu pricep pe ce lume traim, cat am profitat din integrarea in UE si cum tot asta ne deschide singura sansa de a ne dezvolta in continuare. Tocmai pentru ca multiple procese modernizatoare sunt franate de nostalgicii izolationismului comunist, doctori in mandrie prosteasca si comercianti de sloganuri inflacarate.Acest text a fost publicat si pe marginaliaetc.ro