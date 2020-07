Patron de agentie de turism care opereaza pe traseul Romania-Grecia: "Romanii sunt foarte putin testati in vama terestra"

Agentia pe care Laurentiu Ionescu o conduce transporta turisti din Romania in insula Thassos, cu autocarul. Ionescu a facut o comparatie intre situatia de dinainte de 1 iulie si cea dupa aceasta data, de cand au intrat in vigoare noile reglementari ale autoritatilor din Grecia.Ministerul Afacerilor Externe ( MAE ) a transmis miercuri, 1 iulie, o informare in atentia cetatenilor romani care intentioneaza sa calatoreasca in Grecia. Potrivit comunicatului, accesul rutier pe teritoriul Greciei este permis numai prin punctul de trecere al frontierei bulgaro-elene de la Kulata-Promachonas, ca urmare a introducerii obligativitatii completarii unui formular electronic prin care sa se asigure evidenta celor care intra in tara.Masura a fost dispusa in vederea dotarii celor cinci puncte vamale cu cititoare de coduri QR, un cod de confirmare pe care il primesc toti cei care completeaza formularul.O alta prevedere se refera la efectuarea unor teste aleatorii pentru depistarea bolnavilor de COVID-19. Conditiile de intrare pe teritoriul national pot fi modificate oricand de autoritatile elene, fara niciun preaviz, in functie de numarul de cazuri noi de Covid-19 care o sa fie inregistrate pe parcurs, arata acelasi comunicat.Laurentiu Ionescu sustine ca, inainte de noile reglementari, turistii romani puteau sa ajunga in Grecia foarte usor, tranzitarea tarii fiind rapida, cu formalitati simple."Primii nostri turisti au intrat saptamana trecuta in Grecia, inainte de restrictiile respective. Au spus ca formalitatile au fost simple. Au trecut prin vama cea mai accesibila, adica pe Makaza, unde timpul de asteptare a fost intre 2 si 10 minute si au prezentat doar documentele de calatorie. La feribot, in Portul Keramoti, unde au trecut catre Thassos, au stat cam 20-30 de minute", a declarat Laurentiu Ionescu.Procedura privind intrarea turistilor in Grecia s-a modificat incepand de miercuri, 1 iulie. Cinci dintre vamile Romaniei cu Bulgaria au fost inchise si s-a introdus obligativitatea completarii unui formular online cu 48 de ore inainte de calatorie. Aceste modificari au ingreunat tranzitarea si au avut un impact asupra timpului de asteptare, turistii fiind nemultumiti de timpul de asteptare si de noile formalitati."Timpul de asteptare este mai lung pentru ca este deschisa o singura vama terestra. Volumul pe intrarea in Grecia este mult mai mare, intra multi turisti sarbi, bulgari, romani. O alta cauza a prelungirii timpului de asteptare este faptul ca multi turisti nu au formularul completat", spune Laurentiu Ionescu.Formularul trebuie sa fie completat cu 48 de ore inainte de calatorie, perioada de procesare a acestuia putand sa varieze intre o ora si 24 de ore. Dupa ce formularul este verificat, se transmite un cod QR de confirmare, prezentarea lui la vama cu Grecia fiind obligatorie."Eu l-am completat pentru ca plec maine dimineata in Grecia si a durat cam 20 de ore pana in momentul in care am primit acel cod QR. Am vazut ca multi oameni spun pe forumuri ca se poate completa si in vama. Se poate completa formularul in vama, fizic, dar dureaza mai mult, iar partenerii din Grecia mi-au spus ca persoanele care opteaza pentru asta sunt testate", sustine Laurentiu Ionescu.Cu toate acestea, campurile care trebuie sa fie completate nu sunt dificile, fiind cerute doar informatii esentiale referitoare la traseul pentru care opteaza fiecare persoana, alaturi de datele prin care sa poata fi contactat atat ea, cat si unul dintre apropiati."Introducerea formularului a fost anuntata cu doua zile inainte de 1 iulie. Aici s-a produs putin haos pentru ca formularul initial cuprindea mai multe puncte de trecere a frontierei. Este simplu de completat, nu se cer niciun fel de informatii despre Covid, iar informatiile referitoare la alte tari vizitate in ultimele 14 zile sunt optionale. Se cer datele de identificare, nume, prenume, seria de la pasaport sau buletin. Se cere data de intrare in Grecia, fara a se specifica data de retur. Este nevoie de o adresa, unde se cazeaza turistul si un numar de telefon de contact. In formular apare si o rubrica cu datele unei persoane apropiate, care sa poata fi contactata in caz de urgente ", explica Laurentiu Ionescu.Una dintre masurile impuse de Grecia presupune testarea aleatorie a turistilor pentru depistarea infectarii cu Covid-19, fiind amenajata o banda separata de testare."Din ce inteleg, sarbii au fost cam toti testati astazi (n.r. - joi, 2 iulie), s-a facut o banda separata pentru testare. Au fost testati si cativa bulgari si romani, dar romanii foarte putin, ma refer la vama terestra. Daca vorbim de aeroporturi, ieri au plecat primele doua charturi ale unui co-operator din Romania, unul in Creta si unul in Rhodos. Toti pasagerii au fost testati", spune Laurentiu Ionescu.Aproape toate plajele s-au deschis in Thassos, au fost amenajate sezlongurile pe plaja, iar terasele sunt deschise in proportie de 80%, mai spune Ionescu."Am tot auzit spunandu-se ca tarifele sunt duble. Nu este adevarat, in Thassos si in general in Grecia, tarifele sunt ca in anii trecuti. Sunt putini turisti pe insula, iar mare parte dintre ei, sa zicem 60-70%, sunt romani", adauga Laurentiu Ionescu.Pandemia de coronavirus a afectat drastic industria turismului, iar oamenii care au afaceri in acest domeniu au inregistrat pierderi considerabile. Intrebat care e diferenta dintre aceasta perioada in anul 2020 versus 2019, din punct de vedere al oamenilor care solicita serviciile oferite de compania de turism pe care o conduce, Laurentiu Ionescu a declarat ca numarul turistilor a scazut cu aproximativ 70%.