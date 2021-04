Patru aeronave Eurofighter Typhoon ale Fortelor Aeriene Regale Britanice, la baza de la Mihail Kogalniceanu

"Patru aeronave Eurofighter Typhoon ale Fortelor Aeriene Regale Britanice (RAF) au aterizat joi, 22 aprilie, in Baza 57 Aeriana de la Mihail Kogalniceanu din judetul Constanta. Detasamentul britanic, format din aproximativ 200 de militari (piloti si personal tehnic) si aeronave Eurofighter Typhoon, va executa, impreuna cu militarii Fortelor Aeriene Romane, misiuni de Politie Aeriana Intarita (enhanced Air Policing) sub comanda NATO, in urmatoarele patru luni", a transmis Ministerul Apararii Nationale (MApN).Aceasta este-a treia rotatie la Mihail Kogalniceanu a Fortelor Aeriene Regale Britanice, dupa cele executate in 2017 si 2018.Conform MApN, misiunile de politie aeriana, desfasurate in comun incepand din anul 2017 si planificate in anul anterior dislocarii detasamentelor, contribuie la dezvoltarea capacitatii de reactie si descurajare, precum si la consolidarea interoperabilitatii intre Fortele Aeriene Romane si cele aliate.