Patru braconieri, prinsi dupa ce au pescuit 88 de kilograme de peste din raul Olt. Pestii, inca vii, au fost aruncati inapoi in apa

Jandarmii din judetul Valcea au prins miercuri dimineata, 2 septembrie 2020, patru barbati care braconasera 88 de kilograme de peste din apele raului Olt, acestia sustinand ca au mers la pescuit "pentru consum propriu". Pentru ca pestele era inca viu, acesta a fost aruncat inapoi, in raul Olt, iar setcile folosite pentru actiunea de braconaj au fost confiscate.Potrivit datelor furnizate de reprezentantii Inspectoratului de Jandarmi Judetean (IJJ) Valcea, incidentul s-a produs miercuri, la ora 2:30, in zona Barajului Ionesti din localitatea Olanu. In timp ce se aflau in patrulare, jandarmii au observat pe luciul apei o barca pneumatica in care se aflau doua persoane, iar pe malul apei doi barbati asteptau langa un autoturism."Ajunse cu barca la mal, cele 2 persoane au descarcat 5 saci de rafie pe care i-au ascuns in lastarisul de pe marginea malului, au urcat barca deasupra autovehiculului intentionand sa se puna in miscare. Avand in vedere cele observate, jandarmii i-au surprins, si-au declinat calitatea si i-au intrebat despre prezenta lor in zona. Barbatii au recunoscut ca au pescuit pentru consum propriu fara a detine autorizatie de pescuit, iar sacii ascunsi urmau a fi ridicati la o ora ulterioara", transmite IJJ Valcea.Jandarmii au constatat ca cei patru prinsesera 88 de kilograme de crap, caras, salau si fitofag si, pentru ca pestii erau inca vii, acestia au fost aruncati in apa raului.Barca si instrumentele folosite la braconaj au fost ridicate pentru a fi confiscate, iar cei patru barbati sunt cercetati pentru braconaj.