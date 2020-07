Patru detinuti din Bacau l-au batut in sala de judecata pe un coleg de penitenciar care "i-a turnat". Judecatorii le-au dat un spor de pedeapsa

Mai multi detinuti incarcerati la Penitenciarul Bacau aveau procese pe rol in calitate de inculpati, printre care si cinci barbati trimisi in judecata pentru infractiuni de inselaciune prin metoda Accidentul, fapte comise in timp ce se aflau in penitenciar Unul dintre cei cinci detinuti si-a recunoscut faptele, alegand sa fie judecat prin procedura simplificata a acordului de recunoastere. Cu totii se aflau in boxa arestatilor din sala de judecata. In momentul in care detinutul a anuntat ca doreste sa conteste solutia completului de camera preliminara in dosarul ce-i viza, ceilalti patru detinuti, printre care si un criminal periculos, s-a napustit asupra barbatului care si-a recunoscut faptele."In timpul sedintei de judecata, la interpelarea judecatorului, persoana vatamata a aratat ca nu a formulat contestatie impotriva incheierii de camera preliminara in cauza. La scurt timp dupa ce s-a asezat din nou pe banca, detinutul Popitanu Andrei l-a lovit cu pumnul stang in zona fetei, acesta agresandu-l in continuare impreuna cu detinutii Aniti Petru Paul, Benchea Ianos Bogdan, si Benchea Adrian Radu, toti lovindu-l cu picioarele.Cei patru detinuti au reusit sa-l loveasca de mai multe ori din cauza ca gardul boxei detinutilor a impiedicat interventia agentilor ce asigurau escortarea lor. Acestia incercau sa actioneze din afara gardului imprejmuitor pentru a-i imobiliza pe agresori.Din cauza busculadei create, gardul imprejmuitor s-a rupt si a cazut la pamant, iar agentii de escorta au reusit sa intervina in mod efectiv. Dupa ce gardul a cazut la pamant, Benchea Ianos Bogdan a dislocat un lemn din gard si a incercat sa loveasca persoana vatamata, insa a fost impiedicat de un agent de escorta", se mentioneaza in hotararea instantei.Cercetarile la fata locului au constatat ca balustrada construita din lemn, ce delimiteaza boxa arestatilor si banca destinata inculpatilor, a fost dislocata si deteriorata."Sub elementele din lemn, cazute pe podea, a fost gasit sistemul de sonorizare, ce compune un microfon si suport si, de asemenea, stropi de sange pe podea, pe lambriul peretelui in partea de interior spatiului delimitat si pe unul dintre balustrii gardului din lemn", au spus anchetatorii.Cazul a fost solutionat de judecatori dupa trei ani de ancheta si judecata.Detinutii fusesera gasiti vinovati anterior pentru savarsirea infractiunilor de: razbunare pentru ajutorul dat justitiei, incalcarea solemnitatii sedintei, tulburarea linistii si ordinii publice si distrugere.Victima celor patru agresori a avut nevoie de o recuperare de 5-7 zile pentru leziunile suferite.Barbatul le-a spus anchetatorilor ca primise amenintari din partea agresorilor cand se afla in penitenciar. Acestia l-au avertizat ca ca au citit rechizitoriul si ca au vazut ca el a dat declaratii nefavorabile lor, reprosandu-i ca i-a "turnat" si solicitandu-i sa isi schimbe declaratiile.