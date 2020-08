Patru frati extrem de violenti, arestati pentru crima. Primarul avea numai cuvinte de lauda la adresa lor: "Baieti muncitori, respectuosi, cuminti si iubitori de animale"

Agresorii, laudati de primar

Tribunalul Vaslui a dispus arestarea pentru 30 de zile a fratilor Victor Ion Maftei, Valerica Andrei Maftei, Catalin Maftei si George Maftei din localitatea vasluiana Epureni, care in noaptea de 28 spre 29 august au ucis un tanar de 30 de ani, din Botosani, ce locuia in judetul Vaslui, potrivit adevarul.ro Crima s-a produs dupa o confruntare intre doua tabere rivale, care in urma cu doua saptamani au mai avut o alta altercatie in comuna Zorleni, judetul Vaslui. Batuti, cu capetele sparte, tinerii din Zorleni, considerand ca politistii nu au luat masuri impotriva agresorilor, au decis sa-si faca dreptate singuri.Astfel, in noaptea de 28 spre 29 august s-au urcat in mai multe masini si au plecat, inarmati cu arme albe, in satul fratilor Maftei ( cunoscuti opiniei publice drept "fratii Dinamita" ). De-a lungul anilor, cei noua frati din familia Maftei au starnit teroare printre localnicii din sat si comunele vecine, fiind recunoscuti pentru agresivitatea lor iesita din comun.In timpul confruntarii de la sfarsitul saptamanii trecute, un tanar din grupul din Zorleni a fost lovit cu securea. Cadrele medicale sosite la fata locului nu au mai putut face nimic pentru salvarea sa, iar mai multi localnici au sunat in noaptea respectiva la 112, speriati de amploarea violentelor."Au fost mai multe apeluri la 112 referitor la acest caz, ultimul fiind la orele 23.41. Am fost sesizat ca undeva pe un drum la iesirea din satul Horga se afla un barbat cazut, posibil decedat. La fata locului a fost dirijat un echipaj de Ambulanta care a constatat decesul barbatului. Cercetarile in cauza au fost preluate de Parchetul de pe langa Tribunalul Vaslui, fiind vorba de o infractiune de omor ", au precizat reprezentantii Inspectoratului de Politie al Judetului Vaslui.De-a lungul anilor, fratii Maftei din comuna Epureni au fost vizati de o multitudine de dosare penale, pentru infractiuni de loviri, distrugere, amenintare etc. In 2017, doi dintre fratii Maftei au fost condamnati dupa ce au strivit in bataie un unchi. Barbatul a avut nevoie de aproape 90 de zile de ingrijiri medicale pentru leziunile suferite. Desi a solicitat daune morale, judecatorii au respins cererea, victimei nefiindu-i acordat niciun lei.De fiecare data, acestia au scapat cu pedepse derizorii, in ciuda antecedentelor penale.Desi erau cunoscuti drept baietii rai ai comunei, in apararea fratilor Maftei au sarit oameni de prim rang ai comunitatii: primarul, invatatorul din sat. Caracterizarile depuse in instanta , prin care erau prezentati drept niste baieti buni, civilizati, linistiti, au cantarit decisiv in stabilirea pedepselor."Instanta va retine din caracterizarile depuse la dosarul cauzei pentru inculpatul Maftei Ionut ca acesta este un baiat muncitor, respectuos, ingrijit, iubitor de animale, cu responsabilitate pentru familie", asa cum rezulta din caracterizarea depusa de primarul comunei Epureni.In ultimele doua dosare, solutionate de Judecatoria Barlad, in 2017, respectiv 2018, trei dintre fratii Dinamita, trimisi in judecata pentru loviri, amenintare si distrugere au fost condamnati cu cate o amenda penala de 2.000 de lei, respectiv 3.000 de lei pe care nu le-au achitat nici pana in prezent.Recent, impotriva a doi dintre frati s-a solicitat inlocuirea amenzii cu inchisoarea, insa instanta a dat din nou dovada de clementa si le-a mai acordat un termen in vederea amenzii de care au uitat in ultimii trei ani.